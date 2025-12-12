被踢出F4延燒！朱孝天拒相信音樂3要求：太昧良心





朱孝天在2025年再度合體F4意外破局，上傳影片表示是透過外界才知道這個消息，甚至指控相信音樂公司高層潑髒水，震驚各界。接著他甚至在回應網友疑問時，爆料自己拒絕與對方合作3個要求，他覺得「太昧良心」，一番言論再掀熱議。



朱孝天：拒絕3個要求

朱孝天透過影片表示，提及自己與相信音樂「沒有合約關係」，也表示被對方單方面斷聯，是因為「拒絕對方3個要求」，雖然相信音樂不予回應，但雙方歧見至今未有消弭跡象。

被踢出F4延燒！朱孝天透露拒絕相信音樂3項要求後，被單方面切斷所有聯繫。圖片來源：IG@kenchu9

朱孝天：太昧良心了

此外，也傳出網友透過社群留言追問，關於相信音樂提出的3個要求內容，釣出朱孝天回應：「因為有些事情真的不能做，太昧良心了」、「不能說啊，會害到別人的...我只是不想上車，不是想擋路」。

被踢出F4延燒！朱孝天透露拒絕了相信音樂提出的3項要求。圖片來源：小紅書、微博

一番言論再度讓網友炸鍋，刷一片無法理解的留言：「唱個歌開個演唱會而已，幹啥事還要昧良心啊」、「不直接說，還把其他幾個陷於不義」、「現在嘴倒是挺嚴實了」，而相信音樂方面表示不回應。

「F✦FOREVER 恆星之城」門票售罄

至於相信音樂公告由言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合體舉行的「《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會」，於12月19、20、21、22在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行，12月10日開賣約5萬張賣票售罄，阿信對此透過社群發文：「想看滿滿的大家合唱Forever Forever 的影片，然後要有手勢的！（ 恆星之城演唱會完售感謝 ） 」，可愛自嘲同時也對於大家的支持表達真誠的感謝。

由言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合體舉行「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會門票12月10日開賣售罄，阿信發文表達感謝。圖片來源：FB@五月天 阿信

