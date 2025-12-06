被踢出F4！朱孝天妻子不忍了 心疼：莫名其妙被黑
男團F4由言承旭、周渝民（仔仔）、吳建豪和朱孝天組成，日前就爆出將除去朱孝天以F3形式活動，昨（5日）推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉也證實此事，並且還找來周杰倫和五月天阿信合作。新歌推出後，朱孝天妻子韓雯雯也開直播，表達對老公的心疼，並希望外界不要再繼續攻擊。
日前在F4合體後，原本就規劃好後續的音樂計畫，但沒想到朱孝天在直播時候，屢次將團隊會議中尚未確定的細節爆出，讓團隊備感困擾，最後傳出決定排除朱孝天，以「F3」形式來活動，而昨日新歌推出也證實此事。
韓雯雯昨日晚間開直播，替老公朱孝天表達不捨，透露之前為了合體，朱孝天把自己逼到極致，「為能有一個好的狀態，大家站在一起能非常和諧和好看的畫面，他整整一個多月的時間瘦了30斤，就是15公斤」，就為了讓無數人青春記憶的約定更加完美。
不過令人遺憾的是，最後朱孝天沒有能和大家一起合體，一下子就成為了大家網暴的對象，「莫名其妙地撲天蓋地的一些對他黑他、造謠的事情全都來了，對他惡意的指責，這些話就挺傷害他的。」
隨後表示自己跟朱孝天其實這2年生活的很好，不想爭或是比什麼，過好兩個人的日子就很知足，因此面對如今大家的謾罵，韓雯雯表示：「就懇請大家多一些善意吧！不要再用惡意的言語去傷害別人了，唉，更何況去傷害一個他只是一心期待、要去赴那場約的人。」
