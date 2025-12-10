被踢出F4！朱孝天遭網虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵





朱孝天再度合體「F4」言承旭、吳建豪、周渝民破局，甚至開撕先前促成同台成功的相信音樂，怒控公司高層抹黑與潑髒水，引發大批網友不解，他曾透過直播直言不愛聽F4的歌，如今卻又消費懷舊情懷等諸多自相矛盾之處。許多名人對此紛紛解析，如網紅作家「冒牌生」分析朱孝天犯了「3項致命錯誤」，律師則直指朱孝天「玩崩關鍵」，掀起熱烈討論，成為娛樂圈經紀團隊與藝人合作的職場借鏡。

朱孝天「被退出F4」掀議

F4在2025年透過相信音樂促成下，在五月天演唱會罕見合體演唱，甚至登上國際媒體，接著相信音樂正式宣佈展開「F3（言承旭、周渝民、吳建豪）＋五月天阿信」演唱會訊息後，很多粉絲沒想到，朱孝天竟然缺席成局外人，感到相當不解。



朱孝天後來更透過影片自稱「被退出」，看新聞才知道自己不在名單上，甚至指控相信音樂高層抹黑，而相信音樂方面對於相關指控則表示：「不予回應」，讓外界震驚不已。許多名人對此有感而發，網紅作家「冒牌生」對此分析朱孝天犯了「3項致命錯誤」，直指他「用真話換來掌聲，卻也賠掉與人同行的默契」，令大批網友認同附議。

「雪倫的隱藏版生活」發文指出，這不是娛樂新聞，而是人生縮影，點出許多人生哲裡，貼文僅曝光1天，破萬人按讚，至少2千次分享：

• 商業世界沒有童話，只有可控性。

• 真正高段位的公關，不是反擊，是留台階。

• 無論對錯，每個人生命中都可能遇到被忽略與被誤會時刻，重要的是，能不能在受傷瞬間把自己站穩，能不能在看似不被需要的時候，勇敢保有自己的價值。

律師揭朱孝天「玩崩關鍵」

「實話律師」蘇文俊也加入這場解析行列，透過Threads貼文僅1天，吸引將近60萬次瀏覽。蘇律師認為，朱孝天指控相信音樂的聲明，其實藏著「算計語言」，在翻譯完後就是「我是F4，我拒絕你條件之後，你應該按照我想要的條件給我，怎麼可以就這樣算了呢？再給你一次機會，快點來找我配合」，以談判角度來看：「他（朱孝天）高估自己的重要性，誤判相信音樂一定要湊集F4的決心，所以誤認自己有很多籌碼，結果玩崩了，現在才急著喊話想要加入，然而大概沒機會了」。

朱孝天被踢出F4！蘇文俊律師曝「破局關鍵」。圖片來源：Threads＠attorneysu_

朱孝天遭虧「娛樂圈安陵容」

有不少網友疑惑「朱孝天先拒絕相信音樂三個要求在先，卻又說被單方面切斷聯繫，所以為什麼別人還要繼續聯繫他？不聯繫不就是尊重他不想參加嗎」，因而出現虧他是「娛樂圈安陵容」的負面聲浪，讓外界普遍認為「哄他不行，不哄他，他又覺得委屈」，宛如《後宮甄嬛傳》「安陵容」這個經典角色。



也有人感嘆，朱孝天忘了「買賣不成情義在」，尤其阿信先前在直播時曾透露「艾姐（相信音樂高層）為促成F4合體，搭飛機里程數多到可以繞地球兩圈，為了就是不放棄任何機會，想要讓大家看到最完整的陣容」，網友們也忍不住感慨，就算最後沒能合作，也不用走到撕破臉局面，甚至還有人引用五月天歌曲《終結孤單》歌詞表達對朱孝天的不解：「約你你說不來，來了你又不high」，但還是有部分粉絲力挺朱孝天，仍然對「F4再度合體」抱有相當大的期待。



