被踢出NewJeans首露面！Danielle淚灑鏡頭前：這不是結束

南韓人氣女團NewJeans歷經合約風波後再度成為焦點。經紀公司ADOR於去年底正式宣布與年僅20歲的成員Danielle解除專屬合約，使她成為團體中唯一被排除在回歸名單外的成員。12日晚間，Danielle開啟個人Instagram直播，首度吐露心聲，談及近況數度在鏡頭前泛淚，情緒潰堤的模樣讓大批粉絲心疼不已。

NewJeans自2024年起捲入合約爭議，歷經長達一年的訴訟與協商，團體活動一度全面停擺。今年10月，法院一審判決ADOR勝訴後，外界一度預期五名成員將全面回歸公司，未料ADOR卻於同年底確認與Danielle終止合作，並對其提起高達431億韓元（約新台幣9.3億元）的違約與損害賠償訴訟。

風波未歇，Danielle於12日晚間開個人直播，吸引超過5萬名粉絲同步觀看。她以韓文與英文交替發言，並在開場便忍不住掩面落淚，表示「這段時間，我真的成長了很多，也有了更多想要守護的人和事」，她也提到，在與家人相處過程中逐漸沉澱心情，「看待這個世界的方式，好像也慢慢改變了，但光一直都在，而你們也始終在我身邊」。

談到粉絲時，Danielle多次哽咽，動情表示：「每次想到Bunnies（NewJeans粉絲名），腦海裡最先浮現的就是你們的眼神。」她回憶初次登上舞台前的緊張與音樂結束後的悸動，坦言這些回憶至今仍支撐著她前行。她一再強調，「這絕不是終點，而是全新的開始」、「NewJeans永遠在我心中」，並透露親手寫信給粉絲，「希望有一天能親自把這封信交到大家手中」，即使等待漫長，對粉絲的情感也未曾改變。

她也再次向支持者喊話：「自己沒有後悔，只有勝利」。即便身處不同位置，她仍心繫團體，並表示「直到最後一刻，仍真心想與成員們一起走下去」，對於未來是否繼續演藝活動，她謹慎表示相關安排仍在進行中，待時機成熟會對外說明。

