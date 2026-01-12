被踢出NewJeans！遭提431億賠償 Danielle露面無奈全說了：不後悔

記者林汝珊／台北報導

ADOR去年底宣布，與NewJeans成員Danielle解除專屬合約。今（12日）Danielle開設IG帳號，宣布晚間7點（韓國時間）將開直播，向粉絲分享近況。稍早她準時開啟直播，對於公司將提起高達431億韓元（約合台幣9.3億元）違約金與損害賠償訴訟，也做出回應。

Danielle直播回應近況。（圖／翻攝自IG）

Danielle以韓文及英文雙語向粉絲分享近況，講到激動處甚至有些哽咽。坦言目前仍有許多狀況正在整理中，將來等到適當的時候，一定會向大家說明，強調為了與成員們並肩走下去，已經戰鬥到最後一刻了。

Danielle也透露，這段期間選擇減少公開發言，透過旅行傾聽自己的聲音，也早已寫好一封信想給粉絲，不過還在等待信件公開那天的到來，直播中也強調不後悔做出這樣的決定，「心裡永遠有NewJeans的一個位置。」

