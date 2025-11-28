被踢桌、禁吃午餐！新北某小學爆老師霸凌學生 家長痛訴：孩子惡夢不斷
新北市一所剛設立的國小，於113學年度才全面招生，吸引眾多家長報名入學，希望孩子能在新校舍與新環境中快樂成長；然而一名低年級學生「花花」（化名）家長提出嚴重指控，質疑班導師C老師對孩子霸凌，不僅踢踹孩子桌子，還不讓孩子吃午餐，更一度導致孩子被其他學生排擠，讓他忍無可忍，決定說出真相。
家長控老師多項不當行為 孩子曾被餓到放學
根據《CTWANT》報導，家長表示，花花剛開學就確診感染腸病毒與流感後住院長達3週。回到學校後，C老師要求全班同學「幫助」她一起完成作業，導致其他孩子不能下課，抱怨連連，向老師溝通後，才改成在放學後慢慢補完。
此外，家長指出，C老師曾以「收東西太慢」為理由禁止花花吃午餐，導致孩子從早餐後一路挨餓至放學。起初老師否認，但家長出示孩子明顯未使用過的餐盤後，老師又改口稱是「來不及盛飯」，言論反覆令家長氣憤。
花花家長表示，事件讓孩子身心都受到影響，回家後常出現失眠、作惡夢，情緒低落。
因常陪同其他家長反映狀況 女兒被針對？
除花花外，另一名患有光過敏的學生「安安」（化名），開學時家長已向C老師及學校說明病情。於是大部分體育課都缺席，但因做好防曬措施參與校慶體育老師頗有微詞，不料C老師卻直接將與體育老師的聊天紀錄截圖傳給家長質疑安安「裝病」，最終家長只好選擇讓孩子轉學。
花花家長表示，因為他是家長代表，常常與其他家長一同向老師反映班上狀況，老師似乎因此將矛頭轉向自己孩子，多次踢桌子、言語惡劣，甚至導致班上其他學生孤立花花。
家長申訴正式啟動 校方回應調查中
對此，校方表示事後已多次促成親師溝通，但因老師與家無法達成共識。如今家長正式提出霸凌申訴後，學校依法組成調查小組，目前調查程序進行中，並已報請教育局協助後續處理。
教育局也指出，本案起於9月13日家長因午餐問題溝通爭執，事後已安排該生轉班，並啟動校安通報程序與情緒關懷機制。同時，教育局呼籲各校落實正向輔導與適性管教，確保學生在安全且尊重的環境中學習。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
