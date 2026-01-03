被踢椅還要忍？新幹線常見騷擾行為曝光 七成大人不願出面制止

調查顯示，當孩子在新幹線上不斷踢前座時，多數乘客選擇沈默不出面。（示意圖／Pixabay）

日本一項針對成人旅客的問卷調查顯示，當新幹線上遭遇後座孩童不斷踢椅子的情況時，約有七成受訪者選擇不直接出面制止，反映出民眾在公共空間中對於干擾行為的反應與考量。

根據《TRILL》報導，新幹線車程往往較長，許多乘客希望能在車廂內安靜休息、閱讀或觀賞影片。然而，社群平台上經常可見類似投訴，例如「後座的孩子一直踢我椅背，提醒也沒用」等。為了解民眾在這類情境中的應對方式，TRILL針對全日本300位18歲以上男女進行調查。

結果顯示，204人表示「沒有出面制止」，占比達68%；而96人則回答「曾出面勸阻」。選擇出面制止的受訪者多認為「教育孩子是必要的」，並指出持續被踢會影響乘車品質。有人提到：「雖然最初試圖忍耐，但踢了五次之後還是轉頭請求對方停止」。也有人強調這是基本的公德心問題，「無論孩子年紀多小，錯的事情就該被指正」。

另一方面，多數未出面干涉的受訪者則表示，他們希望避免與陌生人發生衝突，有些人也因為家長已先一步制止孩子而選擇不插手。有乘客坦言：「不知道對方是什麼樣的人，怕惹出麻煩，只好選擇忍耐」。

也有不少人表達「這是孩子才會做的事」，認為只要情況不過分，可以容忍。有受訪者說：「自己小時候也常調皮搗蛋，因此多少可以體諒小孩的舉動」。

針對「如果是自己孩子踢了前座乘客，該怎麼做」的問題，家長們普遍表示會立即制止並向對方道歉。有家長說：「會讓孩子脫鞋，轉移注意力，並明確告訴他這樣做會打擾到他人」。也有人表示會事先教育孩子不要做出打擾別人的行為，並在旅途中備好書本、玩具或平板來安撫孩子情緒。

整體來看，這項調查顯示，儘管多數成人選擇不干涉他人孩子的行為，但也有不少人認為應積極維護乘車秩序。公共交通工具上的良好體驗，不僅有賴家長對孩童行為的引導，也需仰賴乘客間的相互理解與尊重。

多數受訪者指出，擔心引發衝突，是不直接制止孩童行為的主要原因。（圖／翻攝自X，@HYEONKICHI）

