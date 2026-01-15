被踩也甘願！《白銀之城》女BOSS灰姑娘爆紅，QTE失敗能無限「享受美腿狠踹」

中國最新二次元動作手遊《白銀之城》，近日展開第一次測試「同一律測試」。其中在首支預告片中因為用角踩踏主角而爆紅的 BOSS「灰姑娘」，實際戰鬥過有一個特別的互動機制。當玩家觸發 QTE 判定失敗時，該名擁有姣好身材的女 BOSS，會繼續把角色踩在腳下並反覆碾壓。

灰姑娘從第一個 PV 就爆紅。（圖源：白銀之城）

不像是許多遊戲中的 QTE，假如玩家沒有按到就會受到大量傷害或是直接死亡，這特殊的攻擊動畫即便失敗也不會死，因為這段是主線劇情，所以玩家會自動補血，可以一直享受。這設定也意外獲得不少玩家好評，有人表示絕對會為了「欣賞美腿」而故意讓 QTE 失敗，被社群戲稱為官方藏的特殊福利。

隨著測試影片在網路上傳播，這段動畫也引發了部分爭議。有眼尖的網友貼出，灰姑娘的踩踏動作和 3A 大作《戰神》2018 版中的 BOSS「女武神王 希格露恩」招式類似，兩者同樣都是把玩家踩倒在地後，以特寫鏡頭呈現反覆碾壓頭部或身體的動作。

針對這次的爭議，不少網友聯想到過去中國遊戲界常見的「致敬」風波，像是米哈遊的《原神》在發售前也曾因角色動作與《薩爾達傳說：曠野之息》過於相似而引發過爭議。但這種因為「福利畫面」意外獲得的討論，也成功讓這款新作在測試階段就獲得了非常高的關注。