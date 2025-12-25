被輝達打槍？英特爾18A晶片淪「門內產品」 專家揭1內幕「台積電笑了」

英特爾股價24日盤前走跌，主因市場傳出輝達已暫停採用英特爾先進製程進行晶片生產測試，引發投資人對英特爾製造技術進展的疑慮。消息傳出後，英特爾盤前股價一度下跌逾 2%。根據《路透》報導，輝達近期曾測試英特爾的18A晶片製程技術，但隨後未再繼續推進相關計畫。報導引述兩名知情人士指出，測試已暫停，但未說明具體原因。對此，輝達與英特爾皆未立即回應置評請求；英特爾發言人僅表示，18A 製造技術「進展順利」。

目前英特爾正積極尋求振興其晶圓代工事業，關鍵策略之一，便是為18A以及下一代14A製程爭取更多外部客戶。先前市場消息指出，包括蘋果、輝達、超微與高通等大廠，皆對英特爾的先進製程表達高度興趣，不過，這些潛在客戶普遍仍持觀望態度，主要關注英特爾是否能順利推進量產，以及自家產品是否會率先採用這些新製程。

《路透》報導提到，輝達近期確實針對英特爾18A製程進行測試，但最終並未繼續推進。英特爾代工前景是否因此顯得悲觀，仍需從多個面向加以分析。首先，18A製程本來就被英特爾定位為以內部產品為主的技術，並針對如Panther Lake等重視能源效率的處理器平台進行最佳化，英特爾過去也曾表示，真正面向外部客戶、特別是高效能運算（HPC）需求的，將是後續推出的14A製程，該製程更符合輝達這類客戶對效能的高度要求。

專家指出，以目前2奈米製程的布局來看，輝達已向台積電取得N2製程產能，在相同製程世代下，英特爾自然不是輝達的首選合作對象。相關消息曝光後，英特爾股價一度下跌逾3.5%，隨後跌幅逐漸收斂，終場下跌0.52%。輝達方面則未對相關報導作出回應。

《路透》報導也說，英特爾已投入數十億美元研發18A製程，期望藉由先進技術重振公司競爭力，但前提在於，如何說服其他晶片大廠信任其代工能力，願意將核心晶片交由英特爾生產。Futurum Group執行長紐曼指出，18A目前仍以英特爾內部使用為主，許多公司早已與台積電建立穩定合作關係，以確保產能與良率，短期內轉換代工廠的可能性並不高。

