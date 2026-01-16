被轉贈給川普 諾貝爾和平中心：頭銜沒得轉

▲委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Machado），15日訪問美國白宮與國會大廈。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Machado），15日訪問美國白宮與國會大廈，獲川普總統（Donald Trump）會見，馬查多會後表示，已將自己的和平獎獎章轉贈給川普，白宮官員稍後則指出，川普已收下了獎章。對此，由諾貝爾基金會營運的諾貝爾和平中心（Nobel Peace Center）發文指，獎章確實可被轉送甚至是買賣，但得主頭銜不行。

諾貝爾和平中心的社群平台15日發文，介紹獎章的設計，坦言有些和平獎章的確曾在頒發後易主，比如2021年的和平獎得主穆拉托夫（Dmitry Muratov），就在2022年拍賣他的獎章，將超過1億美元的拍賣款用來幫助俄烏戰爭的難民。

不過，該中心也重申挪威諾貝爾委員會此前的表態，強調諾貝爾獎一旦宣布，便不可撤銷、共享或轉讓，相關最終決定永世有效。獎章可以易主，但諾貝爾和平獎得主的頭銜卻萬萬不能。

