被轟公審女學生！王ADEN跨年演出遭取消 親上火線回應

曾入圍金曲新人的歌手王ADEN，原定參與台北跨年晚會演出，卻因近日校園演出爭議遭台北觀傳局取消演出資格。對此，王ADEN發文回應，沒有要煽動網路去傷害同學，希望事情停在這裡。

王ADEN因近日校園演出爭議遭台北觀傳局取消演出。（圖／翻攝王ADEN臉書）

爭議起因於王ADEN日前在校園演出時，一名女學生衝上舞台與他一起跳舞，他當場擺起臭臉並蹲在一旁，被認為情緒管理不佳。事後該名女學生道歉，王ADEN雖然轉發該影片並稱自己不在意，但附上一張「無言笑」的自拍照，遭網友批評是要帶風向讓網友去攻擊女學生，甚至有網友投訴他「霸凌粉絲」。

王ADEN日前在校園演出時，一名女學生衝上舞台與他一起跳舞，他當場擺起臭臉並蹲在一旁。（圖／翻攝王ADEN臉書）

有網友在Threads發文陳情：「王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估。」觀傳局收到陳情後先回應：「觀傳局收到了，正在處理中，會再向大家報告，我們很重視台北跨年晚會藝人的形象。」後來便宣布取消王ADEN的演出。

王ADEN23日發文回應爭議。（圖／翻攝王ADEN臉書）

面對連日來的炎上風波，王ADEN 23日在社群平台發文：「謝謝大家這幾天的關心。發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。」

王ADEN進一步說明，「往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。再次感謝大家。」

