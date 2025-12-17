被轟推貪汙五法 國民黨：不評論吳崢的評論

民進黨發言人吳崢。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前發布影片，砲轟國會強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣後，民進黨也批評，「強推貪污五法，熟悉的國民黨回來了！」 國民黨文傳會主委吳宗憲今（17日）則諷刺， 就是民進黨自己幻想出來的，沒有任何評論的價值。

民進黨在臉書發文，列舉國民黨立委陳玉珍提案的《立法院組織法》修法、《地方民意代表費用支給條例》 修法為推動立委、議員貪汙助理費合理化；陳玉珍提案的《公職人員選舉罷免法》修法為讓緩刑犯可參選；國民黨立委林思銘提出的《總統副總統選舉罷免法》為初選及賄選無罪；國民黨立委游顥提出的《不當黨產條例》修法，則是要讓黨庫通國庫。

民進黨稱，要敬告提出「貪污五法」的陳玉珍、游顥、林思銘，在幕後指使的藍委傅崐萁，以及所有連署支持的藍委們，「請立即撤回這些傷害民主法治、護航貪腐罪犯、侵犯勞動權益的法案！立法委員不該挺貪污！」

面對媒體問及此事，吳宗憲回應，沒有「貪污五法」這個名詞，他們這邊從來沒有聽過所謂的「貪污五法」這個東西，但有貪污政黨，就是民進黨。

吳宗憲接著向媒體詢問，這是民進黨的哪一位講的？媒體回應：「吳崢（民進黨發言人）」。吳宗憲則說：「喔！這個人的評論一直以來滿都沒水準的，所以我這邊不會就他的說法去下評論，大家都知道他的狀況，我就不予評論。」

