即時中心／徐子為報導



63歲熊姓男子曾在台北市雙城夜市某攤販打工，因不滿半年前被辭退，日前凌晨時持菜刀埋伏於巷弄，趁68歲林姓女子收攤返家時突襲砍人，造成林姓婦人頸部3公分刀傷，所幸有民眾出面制止，熊男被奪下凶器後逃逸。北市警方循線逮到熊男，警詢後依傷害罪嫌送辦。





警方調查，熊男離職近半年。當初因為動作慢，工作才3、4天，遭業者辭退。去（2025）年5月14日凌晨12點多，他趁著林姓老闆娘收攤，把攤車推回家，他就持菜刀，預謀埋伏攻擊。遭攻擊攤販表示，當初基於同情心給予對方工作機會，依實際工作天數發放，但無奈他當時「越做越慢」，沒辦法趕上時間，經多次提醒後仍無法配合攤位作業節奏，才決定不再錄用。



據了解，嫌犯在離職後疑似仍長期找不到工作，便心生怨恨。他利用自己曾在該攤位工作，掌握林婦作息時間，並在事發當晚躲在車子後面，看到林女收攤經過時，就預謀進行攻擊。



據悉，這名嫌犯本身就有傷害、妨害公務等前科。這回他拿著先前負責備料時，自備的菜刀犯案，最後也被判有期徒刑四個月，得易科罰金12萬，要為自己衝動的行為，付出代價。

廣告 廣告





快新聞／被辭退懷恨在心竟埋伏尋仇 北市六旬男子持菜刀砍傷攤販老闆娘

雙城街夜市傳砍人案，竟是前員工所為。（圖／民視新聞）













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／被辭退懷恨在心竟埋伏尋仇 北市六旬男子持菜刀砍傷攤販老闆娘

更多民視新聞報導

A-Lin「那魯7-11」爆紅 台鐵跟風廣播：請留在原地

長榮航空驚傳「機長超速滑行被制止竟還對副機師施暴」 業者回應了

李在明訪中前夕央視專訪 稱「不應為了自身的利益侵犯他國」

