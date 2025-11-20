被迫愛國？禁日海鮮、停肉品協商 赴日機票「被黨取消」
中日緊張局勢升溫，許多中國民眾也被迫「愛黨愛國」。中國停止進口日本水產品又停止進口日本牛肉，讓中國饕客很扼腕。還有中國網友表示，本來訂了明年3月去日本的機票，竟然被中國航空公司直接取消。
巴掌大的扇貝放上烤網加入奶油，再滴點醬油，瞬間鮮味四散，讓人一口接著一口，目前正值北海道扇貝盛產季節，不管是烤熟還是生吃都是一大享受，但中國官方卻這樣說。
中國外交部發言人毛寧：「即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。」
到底是不想吃還是被迫不吃，大家心中都有答案，近期中日緊張局勢升溫中方動作不斷，19日中國已放射線檢驗不充分為由，向日方通報停止水產品進口，但其實今年六月中國才重新進口日本水產品，話都你在說。日方預估目前正運往中國的6噸北海道扇貝，抵達後恐怕也會被拒收，另外700項提交出口申請的手續也將陷入停滯。
丸鱗三和水產社長山崎和也：「我們花了很多時間，準備進口註冊的工作，如今都前功盡棄。」
在中國官方施壓下，許多民眾連日本料理都不敢吃，北京這家餐廳一周內預約接連被取消只剩一半，今年第一批北海道扇貝也無法如願送達，恐怕讓許多老饕大失所望。
北京民眾（11．8）：「（日本水產）口感上，確實還是比中國產的更鮮一點。」
中國人如今連美味和牛都吃不到，外傳就連恢復日本牛肉出口中國的磋商也已中止，令中國饕客扼腕的是想飛到日本吃美食也不行，有中國網友曬出截圖，表示已訂好明年3月去札幌的機票如今卻被中國航空公司直接取消，還諷刺根本是黨已幫你取消，更無奈的是有一名北京的男護士，本這個周末要飛到日本玩，主管卻突然要求他取消，當初花了台幣2萬6訂機票酒店，如今剩回程機票可退，被迫愛黨愛國，只能吞了。
