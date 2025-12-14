被迫打工？控突然砍體育生助學金「萬元剩3千」家長：不夠3餐

中信金融管理學院的籃球隊相當知名，但卻有學生家長出面指控，校方突然刪減助學金。（圖／示意畫面，翻攝校方官網）

中信金融管理學院體育生助學金縮減事件引發爭議，家長控訴校方未事先溝通即大幅調降體育生助學金，從原本每月8000元至30000元不等，驟降至僅剩3000元，導致許多經濟弱勢學生被迫打工維生。學生家長指出，這筆助學金對清寒家庭的體育生至關重要，讓他們能夠專心於運動與學業，而非為生計奔波。校方則表示，助學金縮減是因為學生績效與出席狀況未達預期，但強調包含各項減免在內的總體支援每年仍超過19.4萬元。

此事件發生在UBA大專籃球聯賽第二階段開打期間，中信金融管理學院重返甲一舞台之際。多位家長表示，校方突然將所有體育生的助學金統一調降至每月3000元，理由是「績效不到」，且疑似12個運動項目都比照辦理。一位家長表示，這筆獎勵金對經濟清寒的學生非常重要，讓他們能夠一邊運動，一邊好好讀書。

受影響的體育生表示，許多同學被迫到校外打工，教練也會幫忙尋找賺錢機會。他們原本選擇到台南就讀，是希望能在良好環境中專注於運動項目，如今卻面臨經濟壓力。對於低收入戶的同學來說，每月3000元連餐費都不夠，更無法支應回家車票或其他生活開銷。有家長透露，甚至有教練自掏腰包幫助學生解決餐食問題。

中信金融管理學院回應表示，因為評估整體績效、學生出席狀況不如預期，才會暫停增額助學金。（圖／TVBS）

中信金融管理學院回應表示，增額助學金實施一年後，於今年3月聯賽後評估整體績效及學生出席課程狀況，因結果不如預期，才暫停增額助學金發放。校方強調，體優助學金仍依原條件進行，包含減免學雜費、住宿費及膳食費，一學年價值15.8萬元，再加上每月3000元助學金，每年總價值超過19.4萬元，平均每月約1.6萬元。學校希望學生能在課業與運動間取得平衡，並表示已與教練充分溝通達成共識，未來將持續強化管理。

然而，家長仍質疑校方標準缺乏依據。根據了解，學校原本在招募學生時，依照學生過往表現給予不同金額的獎學金，但從開學至今一直未發放，上個月中突然改變金額至3000元。有家長指出，學生來自全國各地，交通費也是一大負擔。家長們期盼學校能兌現對學生球員的承諾，包含助學金金額在內的所有條件。

校方強調費用減免、助學金總值仍超過19.4萬元。（圖／AI生成示意圖）

以下為校方完整回應：

1.中信金融管理學院秉持「公益為先、助弱扶優」的辦學理念，長期投入運動支持與培育，協助具運動興趣與專長的學生在學業與運動發展間取得平衡。

2. 學校期望學生養成良好運動習慣，並鼓勵具運動能力的學生在不影響課業的前提下加入校隊參與課外訓練。校方依據學生投入及表現定期評估，提供校隊學生學雜費、住宿費與膳食費的減免，並非職業球隊的薪資或工讀金。

3. 本校招生期間曾說明將依學生運動表現核發助學金，學校希望兼顧學生課業、職訓與運動訓練並重的初衷。相關做法已與教練充分溝通並取得共識，也請教練與學生間加強溝通。

中信金融管理學院一向重視學生權益，也重視運動員在校園中的發展。未來將持續強化制度透明、確保溝通順暢，提供學生更完善的學習與運動環境。

本校籃球校隊資格學生，享體優助學金，包含減免學雜費、住宿費與膳食費(一學年15.8萬)、助學金(3000/月)， 每年價值逾19.4萬元，平均每月約1萬6千元。 獲獎條件為專注配合教練訓練安排、兼顧運動與學業發展。

過去教練基於激勵部分表現優秀學生，確曾增加助學金金額， 已實施一學年 。惟自今年3月聯賽後，評估整體績效及學生出席課程狀況不如預期，校方已請教練與學生溝通，暫停增額助學金發放，體優助學金仍如原條件進行。學校希望學生運動員回歸學業與運動並重的角色，相關做法已與教練充分溝通，並由教練持續強化球隊經營管理。

因為行政流程的關係，學期初較晚發放，目前都依照正常程序處理。學校過去基於教練管理球隊需要，增額助學金，協助具運動興趣與專長的學生，在學業與運動發展間取得平衡，然評估整體績效及學生出席課程狀況不如預期，暫停增額助學金發放，體優助學金仍如原條件進行。

有重大困難學生會協助申請公益獎助學金、菁英獎助學金或提供校內工讀機會 ，賽事表現優異也會頒發獎金。

此外也持續推動學生運動員金融職訓相關資源，確保學生運動員完善的生涯規劃。

