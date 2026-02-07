被迫營業？店狗跟客人握手「一邊齜牙」表情超厭世 網笑翻：很生氣為您服務

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

毛小孩有時候會做出一些跟人一樣的舉動，鬼靈精怪的模樣總讓飼主哭笑不得。近日，有網友分享了一則影片，只見咖啡廳裡的店狗配合客人握手，卻全程露出齜牙厭世臉，明明動作專業又乖巧，表情卻寫滿不情願，宛如被迫上班的社畜，反差畫面讓網友笑到不行。

一名網友日前在YouTube上分享了一則影片，從影片中可以看到，這隻店狗只要遇到客人伸手示意，就會乖乖把前爪放上對方手心握手，但同一時間嘴角卻微微拉開、露出牙齒，露出一個似笑非笑的表情，難以分辨是在微笑還是齜牙，眼神中還帶著一絲無奈，彷彿在用表情抗議：「我有認真工作，但工作態度就別要求我了」，呈現一種身體在工作、靈魂已下班的狀態，滿滿厭世感讓現場客人全被逗樂。

影片曝光後吸引不少人點閱，網友們看完也紛紛留言表示，「很生氣為您服務」、「面帶微笑就是我的工作態度」、「笑的超用力」、「太可愛了，人在屋簷下，不得不低頭！狗勾的賣笑人生」、「主人交代了，握手一定要笑」、「狗：工作我做了，工作態度你就別勉強我了」、「好猙獰啊」、「你確定這不是咬人的前奏嗎」。

