「被迫的痛苦決定！」 前大使曝墨西哥加稅35％背後真相

墨西哥政府擬自2026年1月1日起，對包括中國在內的多個亞洲國家商品大幅調高關稅，涉及品項多達數千種，其中多數商品關稅稅率高達35％，外界普遍認為，中國大陸將是受影響最為顯著的國家。對此，前大使介文汲3日就表示，「墨西哥是被迫做出這個痛苦的決定，這是國際現實」。

根據路透報導，墨西哥參議院在去年12月10日通過相關法案，未來將對尚未與墨西哥簽署自由貿易協定的國家，全面提高多數產品進口關稅至35％。此次名單涵蓋中國大陸、印度、韓國、泰國與印尼等亞洲主要經濟體。

對此，中國商務部先前已表達關切，指出相關措施一旦實施，勢將損害包括中國在內的多國貿易夥伴利益，並呼籲墨西哥方面及早修正帶有保護主義色彩的作法。

介文汲3日在中天節目《中天辣晚報》中直言，這項決策對墨西哥本身其實「極為不利」。他分析，墨西哥若非在美國強大壓力之下，並不會輕易出手，「等於是把所有外來投資擋在門外」。過去不少外資正是看中墨西哥勞動成本低、關稅相對優惠，作為進入美國市場的跳板，如今關稅一口氣拉高35％，「人家為什麼還要去墨西哥？」

介文汲形容，墨西哥此舉無異於「自斷一臂」，但在國際現實下卻別無選擇。他指出，墨西哥最大貿易夥伴正是美國，若不配合，美方可能對經墨西哥進入美國市場的產品課以70％甚至100％的高額關稅，墨西哥根本無法承受。

不過，介文汲也提到，墨西哥此次採取的是統一稅率作法，對所有未簽署最惠國待遇（MFN）的國家一體適用，並未「大小眼」，形式上仍符合國際貿易規範。但關鍵在於，為何要一次加到35％，背後所承受的美國壓力之大，可想而知。

他直言，這項政策勢必對墨西哥自身經濟造成重大衝擊，墨西哥是在國際現實與地緣政治夾擊下，被迫做出一個極其痛苦的決定。

