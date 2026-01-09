政治中心／綜合報導

蔣萬安拋出營養午餐免費，前一天批評台北炫富的台南市長黃偉哲，今天宣布被迫跟進，但質疑蔣萬安為何在第三年，選舉前才選舉前才發現責任，動機昭然若揭，六都中目前只剩新北沒跟進，侯友宜再度重申「中央跟地方要有一個統一的規劃」，遭行政院長卓榮泰打臉，這是地方自治項目。

台南市長黃偉哲：「是因為想要的這個壓力，太多想要的這個壓力，所以說造成我們必須要嚴肅考慮。」前一天才批台北炫富的台南市長黃偉哲，召開記者會，宣布被迫跟進營養午餐免費。

廣告 廣告

被迫跟進免費營養午餐 黃偉哲：遺憾蔣萬安打開潘朵拉盒子

免費營養午餐，六都中只剩新北未跟進（圖／民視新聞）

台南市長黃偉哲：「故總統蔣經國先生，在提到國家的財政的時候就講過，他的先慈跟他講說，這個買醋的錢就不要拿來買醬油，如果這個是真的是像蔣市長所說的，這是一個責任，為什麼在11月份就要選舉了，結果在9月份開始實施，背後動機昭然若揭。」台北市長蔣萬安「台北市雖然是都會區，大家看到是高所得，但同樣台北也是全國物價和生活成本最高的城市，所以這不是炫富這是我們的責任。」

立委(國)羅智強：「黃偉哲可能跟陳其邁關係不太好吧，他們兩個是不是有什麼仇我也不太清楚，為什麼要這樣子，用這麼重的話罵陳其邁呢？」國民黨見縫插針，似乎忘了台中市長盧秀燕，也搭上這輛順風車，還被罵髮夾彎，免費營養午餐做半套，居然沒有私校學生的份。立委(民)何欣純：「我會好好的來督促，而且好好的來提升，孩子不分公私立的學校，我們的營養午餐除了免費政策，還要吃得好。」

被迫跟進免費營養午餐 黃偉哲：遺憾蔣萬安打開潘朵拉盒子

免費營養午餐，六都中只剩新北未跟進（圖／民視新聞）

目前台北、台中、高雄，115學年度起開始免費，桃園早就實施，只剩新北沒跟進，侯友宜過了一天還是不鬆口，再把球踢給中央。新北市長侯友宜：「統籌分配稅款這一段時間有增加，但是相對的，一般補助款中央有給錢也扣了錢，我們會做好整個盤整，中央跟地方要有一個統一的規劃。」行政院長卓榮泰：「（中央還有沒有錢，還有沒有能力補助地方營養午餐）這是地方自治項目，我們希望地方做得好。」卓榮泰打臉侯友宜，這是地方自治項目，蔣萬安開出第一槍，掀起政治巨浪，又逢2026大選年，六都市長跟進與否，都得精打細算。

原文出處：被迫跟進免費營養午餐 黃偉哲：遺憾蔣萬安打開潘朵拉盒子

更多民視新聞報導

藍營擋軍購有何居心？恐是「向中共交作業」 吳思瑤驚曝背後目的

國共論壇傳月底登場 高揚凱怒轟：投國民黨是「引狼入室」

游智彬鬧場遭毆發聲了！家族28口「從中國來」再掀議

