



普發一萬元12日起陸續入帳，不少喊拒領的青鳥、側翼網紅、綠營政治人物態度大轉彎，民進黨發文稱「行政院發的，不是立法院」，挨轟收割。發起「拒領一萬，捐入國家續命專款」行動的「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師在臉書開砲，約463萬名「直接入帳」、被迫領錢，對「拒領」民眾，無疑是一種無禮冒犯！他痛批執政黨，明知藍、白合謀，意在揮霍國庫，削弱國力，然而迫於選戰的形勢所逼，從拒絕「普發1萬」，到被迫「普發1萬」，再到放棄添加「拒領」選項，他們只能一而再，再而三地棄械投降，包括部分綠營政客在內，竟然與藍、白政客一唱一和，很有默契地對搶救國庫人士展開人格謀殺。釋昭慧痛心疾首表示，無分藍、白、綠營政客，無論是為了「討好選民」，還是為了「摧毀台灣」，他們都在光天化日之下，大大方方地「竊國」。沒有誰是「無辜」，只有「主謀」與「從犯」之別！

廣告 廣告

釋昭慧指出，本次共有高達1,046萬人符合首波領取資格，包含約463萬名「直接入帳」對象，以及583萬名「登記入帳」成功的民眾。然則這11類民眾，佔了總人數的44%。

釋昭慧質疑，如是這般地讓這463萬名民眾被迫領錢，這對463萬人中的「拒領」民眾，無疑是一種無禮冒犯！這些「拒領」無門的民眾，即使將撥到自己戶頭的一萬元，轉手捐贈其他公益團體，也會被歸入「接受普發」的行列。她相信，還有很多涵蓋在如上463萬名單中的民眾，可能根本沒察覺，自己的存摺悄悄地多了一萬元。他們已經被迫歸入了「接受普發」的行列。

釋昭慧抨擊，更嚴重的是，媒體、名嘴與網軍可以就此宣稱：果然沒有多少民眾「拒領」。各黨政客與「境外勢力」可以據此研判：台灣人果然很「愛錢」。可以想見，在不久的將來，為了收買「愛錢」的台灣民眾，各黨政客必將加碼推出更多揮霍國庫的方案。至於「停砍年金」，那只是揮霍國庫的「前菜」而已。

釋昭慧砲轟，部分綠營政客在內，竟然與藍、白政客一唱一和，很有默契地對搶救國庫人士展開人格謀殺；並且順便劍指行政院長，搞出個「清君側」的戲碼。而執政團隊竟然「服務到家」，不經當事人同意，就直接撥款入戶，讓拒領民眾看到存款簿而為之傻眼，執政團隊的本心，或許是為了便民，但也在無形中成了「助紂為虐」的共犯。

廣告 廣告

釋昭慧分析，看得出這是經過精心布置且一石三鳥的「局」。三鳥如下：

1. 讓民眾必須領那一萬元，不得「拒領」，好能製造「台灣人必然愛錢」的假象，從而導引各黨政客隨著「國庫燒錢」的議題起舞。

2. 哪怕傻眼看著「一萬入袋」的463萬民眾中，僅有十分之一民眾無法「拒領」，都已在實質上增加了46億3000萬元的國庫開支，自然也就達到了蠶食國庫的效果！

3. 順道拉下幾個不捨得「國庫燒錢」的官員，搞垮幾個不接受「國庫燒錢」的民間吹哨人。務必要將他們鬥垮鬥臭，否則絕不善罷干休！

於是，可以從「普發1萬」而見微知著，看到了「國庫燒錢三部曲」：

第一部曲：讓各黨政客競相加碼，推出各種錢坑法案，好能蠶食鯨吞地虛耗國庫。

第二部曲：讓意圖「搶救國庫」的吹哨人，成為媒體、名嘴與網軍的箭靶，甚至不惜運用「境外管道」，進行各種汙衊吹哨人的人格謀殺，一方面規避法律責任，一方面也可產生國人集體噤聲的寒蟬效應。

第三部曲：讓國庫空虛，債留子孫，從而致令「台灣沒有明天，子孫沒有未來」！

釋昭慧表示，佛陀說：「錢財五家共」，五家是王、賊、水、火、敗家子。王，在古代是國王，在民主政權下，就是執政者、朝野國會議員與朝野地方議員。賊，包括了詐騙集團在內。

釋昭慧說，國人都在關心詐騙集團的嚴重問題，然而詐騙集團能夠訛詐到手的，遠不及握有行政、立法權的政客。這就是「竊珠者賊，竊國者侯」的道理。

釋昭慧強調，結論就是：無分藍、白、綠營政客，無論是為了「討好選民」，還是為了「摧毀台灣」，他們都在光天化日之下，大大方方地「竊國」。沒有誰是「無辜」，只有「主謀」與「從犯」之別！

更多新聞推薦

● 被迫領1萬「連拒領資格都沒有」 釋昭慧：藍綠白合謀「竊國」