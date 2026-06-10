被追撞釀「下半身癱瘓」仍替學生著想！岳父暖喊「1句話」網淚崩…女婿急尋目擊者
生命禮儀公司「冬瓜行旅」負責人郭憲鴻近日發文透露，現年73歲的岳父5月16日在迎風河濱公園附近騎車時意外慘遭學生追撞，導致下半身癱瘓，歷經多次手術才撿回一命。雖然岳父得知肇事者是學生後，仍以幽默態度希望對方從錯誤中成長，但為了釐清事故責任與後續理賠，郭憲鴻及家屬如今也想透過網絡的力量公開徵求目擊者及影像協助還原真相。
郭憲鴻8日透過粉專「冬瓜行旅（小冬瓜）」發文表示，現年73歲的岳父是個非常熱愛運動的長輩，平時喜歡游泳、爬山、騎自行車，也經常參加三鐵活動，未料不久前騎腳踏車途中卻慘遭一名學生追撞，結果導致下半身癱瘓，狀況一度非常危急，歷經幾次手術後才從鬼門關前搶回一命，如今也在積極接受復健治療。
由於後續保險理賠與責任釐清所需，郭憲鴻也在文中徵求當天在現場的目擊者或相關影像，並透露岳父是在5月16日下午3時30分左右，於迎風河濱公園7號疏散門附近自行車道遭到追撞，希望當天剛好經過現場或知道相關資訊的民眾可以提供相關線索，包括自行車、機車或汽車行車紀錄器畫面、是否曾在現場停留並了解事故情況等：「任何一句描述、一張照片、一段影片，都可能對事故還原有很大的幫助，若您有任何線索、照片、影片或相關資訊，懇請私訊與我聯繫。」
郭憲鴻感慨坦言，面對這場意外，最讓他感動的是岳父依舊堅強樂觀，當得知肇事者還是一名學生時還半開玩笑地說道：「不然這樣好了，以後罰他考試要考進班上前10名，考進前10名就減免一點賠償金」，一句話就逗笑現場眾人。不過郭憲鴻也知道岳父是希望肇事學生不要因為一次意外毀掉人生，而是能從中學習，成長為一個對社會有貢獻的人，正因如此，家屬都希望可以客觀還原事發經過。
消息曝光後，不少網友紛紛留言為郭憲鴻的岳父加油，希望對方早日康復：「好善良的人，吉人自有天相，一定會早日康復的」、「雖然大多數的人都希望的是賠償，但這半玩笑的話卻讓人敬佩，我想沒人希望發生意外的」、「岳父是個有溫度，大愛的長者，祝福他早日康復」、「我自己在重症治療後追蹤的期間，真的深刻體會，想見的人，就去見；想吃的東西，就去吃；想說的話，就好好說；想做的事情，就勇敢去做。餘生無多，好好珍惜，祝福大度的岳父早日健康，順利生活。」
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