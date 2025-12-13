被退休？美軍南方司令部司令霍爾西突「提前卸任」

美國跟委內瑞拉戰火一觸即發，美軍南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）卻提前2年退休，知情人士表示，他是被戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）「提前請走」，而霍爾西已在12日的交接典禮上卸下職務，由副司令空軍中將佩特斯（Evan Pettus）接任代理司令。

據《路透社》引述官員跟熟悉內情的人士消息，赫格塞斯對南方司令部在拉丁美洲的軍事規劃與行動不滿，外界猜測，霍爾西可能反對近期美軍在加勒比海對疑似運毒船隻的攻擊，因而被迫提前退休。

國際中心／陳毓麟 編撰 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導