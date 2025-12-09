被退出F4？朱孝天點名相信音樂抹黑 一票人不挺

男團「F4」近日合體五月天阿信、天王周杰倫推出新歌，卻不見朱孝天。（圖／翻攝自朱孝天IG）





男團「F4」近日合體五月天阿信、天王周杰倫推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，不過成員之一的朱孝天慘遭退出，於8日發布聲明指出遭相信音樂抹黑、潑髒水，引發網友質疑。

F4成員言承旭、周渝民、吳建豪與阿信、周杰倫合作推出〈恆星不忘Forever Forever〉，日前F4在五月天的演唱會上合體，皆未見朱孝天身影，而朱孝天昨日做出回應表示，「和相信音樂沒有合約存在，一開始討論意向，自己正式拒絕了3個要求，相信音樂單方面切斷聯絡，後來才知道自己『被退出。』」

貼文一出，部分網友紛紛表示，「艾姐被黑的最慘的一次」、「不是正式拒絕了嗎」、「自己拒絕，還要人家去跪下來求他喔」、「本來也以為是他因為身體緣故自己拒絕的，原來不是」等言論。另外，先前有網友問朱孝天「他們三個開F3演唱會真的不帶你嗎？」，朱孝天則直接留言「沒錯…」。

不過，五月天經紀人洪慧真在社群平台表示，「請回頭看看自己先唷～」，另外有一名相信音樂高層則在留言區表示，「那個自己他只想自己的流量」，許多網友猜測意指朱孝天。對此針對朱孝天的回應，相信音樂則表示「不予回應。」



