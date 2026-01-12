被退出NewJeans首發聲？ Danielle疑發文留7字 今晚7點曝新動向

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

南韓人氣女團NewJeans與經紀公司ADOR爆發合約糾紛告上法院，由ADOR勝訴，成員Haerin、Hyein、Hanni決定尊重判決回歸ADOR，Minji則仍在商談，唯獨Danielle被終止專屬合約，ADOR更宣布對Danielle的家屬及前CEO閔熙珍提告。今(12)日一支疑似Danielle的個人IG帳號發文寫下「FOR THOSE WHO WAITED 12 JAN 7PM（獻給那些等待的人，1月12日晚上7點）」，引發外界猜想可能將公開退團始末。

繼Haerin和Hyein確定將回歸公司，ADOR日前再發聲明表示，在Hanni和其家人回到韓國，與公司進行長時間、深入的對話後，Hanni決定尊重法院裁定，繼續與ADOR一起活動；Minji目前也正進行協商，雙方持續透過對話加深彼此的理解。至於Danielle，ADOR認為她難以同時以NewJeans成員及ADOR藝人的身分繼續合作，因此正式通知她終止專屬合約，也將對Danielle家庭中的一名成員，以及前CEO閔熙珍追究法律責任，ADOR認定兩者對於本次紛爭的發生、NewJeans的離開以及回歸延宕負有重大責任。

消息一出震驚k-pop圈，粉絲更遺憾無法看見NewJeans的完全體，而過去Danielle在團體活動期間，僅透過公司官方帳號發文，從未經營個人社群，怎料，Danielle今日疑似開設全新IG，只追蹤姊姊Olivia Marsh一個，並發首篇文寫下「FOR THOSE WHO WAITED 12 JAN 7PM」（獻給那些等待的人，1月12日晚上7點），引來外界猜想是否將親自對外發聲，公開新的說明或立場。

