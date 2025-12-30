被送紙紮錄影帶！曹西平生前「拒和解潘若迪」怒嗆：他不過是小舞者

娛樂中心／台北報導

資深藝人曹西平日前才在社群聊起地震，感觸寫下「ㄧ切交給老天爺的安排」，不料如今卻傳出在家中離世消息，享壽66歲，消息傳出後令外界震驚與不捨。而出道逾40年的曹西平2015年曾與藝人潘若迪更爆出「紙紮錄影帶」事件，至今2人心結仍未解開。

潘若迪跟曹西平心結未解。(圖／資料照)

曹西平2015年在節目《康熙來了》向潘若迪追討錄影帶，他說自己20多年前借給他《六燈獎》錄影帶，對方始終未還，潘若迪則表示不知此事，最後竟拿出「紙紮錄影帶」還給曹西平，讓他當場氣到把東西扔在地上，最後更在臉書發文怒譙潘若迪，兩人因此鬧翻。

事後曹西平數度在臉書發文，提到此事仍相當不悅，激動質問：「你為什麼說要燒紙紮錄影帶跟房子給我？你燒給你自己嘛，你為什麼要詛咒我呢？你可以詛咒一個在演藝圈30年的唱跳始祖嗎？」曹西平也說，如果父母仍健在，看到他被詛咒，心裡也會很難過，「這個玩笑太過了」！更忍不住怒罵潘若迪只不過是個小舞者，拒絕和解。

