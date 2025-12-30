被造謠「傭兵才看錢打仗」！鍾佳濱曝原話嗆側翼：難怪被鍾小平酸沒出息

政治中心／綜合報導

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（30）日受訪時指出，軍隊有無能力保衛國家，靠的是軍人及武器是否精良，而非靠薪水，只有僱傭兵才看酬勞打仗，因此應盡力維持、提升軍人待遇，不料卻遭藍營粉專說成「傭兵才看錢打仗」。鍾佳濱直言，國軍鎖定共艦、戰機瞄準共機，側翼又抹黑民進黨團、打擊士氣，「難怪那個造謠的藍營側翼會被鍾小平酸說沒出息」。

鍾佳濱表示，解放軍進行實彈射擊，國軍戒備嚴防之際，台灣最不需要的就是謠言與斷章取義，這兩天藍營側翼忙著帶風向，昨天說共軍圍台是因為總統發言挑釁造成，今天說民進黨團反對提升軍人待遇。他指出，謠言背後其實有縝密的安排，讓人不寒而慄。在中共宣告軍演當下，立刻有側翼剪好影片、做好圖卡，幫中國撇清責任，把矛頭指向台灣政府；國軍班超艦以火控雷達鎖定共軍烏魯木齊艦、F-16V瞄準中共的預警機及戰機，立刻又有側翼製作圖卡，抹黑民進黨團反對軍人待遇提升，蓄意打擊國軍士氣。

鍾佳濱指出，網傳「總統說中共實力不足」，原話是「這幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為他實力不到。所以如果中國設定2027年要達到侵台準備，那我們只有一個選擇而已，不斷提高他的難度」。而網路又傳「鍾佳濱說軍隊保衛國家不能看薪水」，他指出，其實原話是「軍隊有沒有能力保衛國家，靠的是軍人及其武器是否精良，而非靠薪水，只有雇用兵才是看酬勞去打仗，因͟此͟我͟們͟肯͟定͟國͟軍͟官͟兵͟對͟保͟衛͟國͟家͟的͟付͟出͟，͟我͟們͟也͟應͟該͟盡͟力͟維͟持͟、͟提͟升͟，͟讓͟他͟們͟有͟合͟理͟待͟遇͟」。

鍾佳濱強調，兩者都是說需要強化國防，他更表明支持提升國軍待遇，藍營側翼卻忙著當內應，扭曲他和總統的原話，斷章取義、提升中共氣焰、打擊國軍士氣、削弱人民信心，「難怪那個造謠的藍營側翼會被鍾小平酸說沒出息」。鍾佳濱也向藍營側翼喊話，不管是舔共藍還是正紅軍，如果還自詡是個中華民國人，請放下造謠的歹念，愛惜國家、力挺國軍。

