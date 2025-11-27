被造謠「拿數百萬珠寶賄賂高市早苗」謝長廷報案：中國網軍太惡劣
[Newtalk新聞] 立場偏向民眾黨的臉書粉專「台灣網路視窗」指稱「駐日代表謝長廷曾以數百萬珠寶，賄賂日本首相高市早苗」，引發關注。台灣事實查核中心與國安單位迅速進行調查，證實該「洩露文件」是來自匿名論壇的惡劣假訊息，因為語言特徵與官方文書嚴重不符，且日本主流媒體根本沒有相關報導。謝長廷也透過臉書嚴正澄清並報案，直指是「中國特定網軍所為」。
事實查核中心深入追查，發現該爭議傳言的最初源頭是來自一個海外匿名論壇。該論壇註冊門檻極低，無需身分驗證。而發布這則消息的帳號，創立時間僅有3天。儘管該貼文提供文件下載連結，並聲稱是外流的Email，內容宣稱謝長廷涉嫌賄賂高市早苗，卻充滿疑點。
對此，謝長廷發文寫道：「近日針對暗網流傳的假消息，指控我在擔任駐日代表期間，曾郵寄百萬珠寶賄賂日本大臣高市早苗，我在此嚴正聲明：純屬無中生有的造謠！我已在第一時間向治安單位報案」謝長廷直言，這則假消息純屬無中生有的惡意造謠。其背後的動機十分明顯，就是企圖打擊高市早苗，並惡意分化台日兩國的友好關係。這種手段是無法接受的。
謝長廷指出，高市早苗不僅勇敢、正直，且是對日本和世界充滿使命感的政治家。儘管外界對她的政治主張可能存在不同觀點，但造謠者竟然使用「賄賂珠寶」這種假新聞來醜化首位女性首相，侮辱她的清白人格，可以說是最惡劣的手段，理應受到所有文明社會的譴責和制裁。
謝長廷續指，制裁這種惡劣造謠者的最好方法，就是確保他們的抹黑不僅達不到目的還會收到反效果，採取與他們期望完全相反的行動。他們企圖破壞台日關係「我們就要更努力加強台日友好」；他們企圖破壞高市早苗名譽、降低她的支持度「我們就要更堅定地支持她、為她澄清誤會，維護她的聲譽，讓更多人了解她對東亞區域安定及世界和平的貢獻。」
謝長廷強調，如果每一件造謠都能收到反效果，那麼這些躲在黑暗中的造謠者自然會慢慢減少，直至消失，謝長廷呼籲：「我們絕不能因為造謠者隱藏在暗處而感到無望或放棄努力。必須團結一致，以積極的行動來回應，徹底擊敗這種惡意的假訊息攻擊」。
暗網稱高市早苗收台灣賄賂 國安單位破解中共認知戰：轉移對日問題的困窘
高市早苗：有關台灣有事的說法完全符合日本政府統一見解
