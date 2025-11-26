被造謠「拿珠寶賄絡高市早苗」！謝長廷發聲了：中國網軍太惡劣

政治中心／李紹宏報導

親近民眾黨粉專「台灣網路視窗」聲稱「駐日代表謝長廷曾以數百萬珠寶，賄賂日本首相高市早苗」，藉此影響日本對台政策。台灣事實查核中心與國安單位也迅速介入調查，證實該「洩露文件」是來自匿名論壇的惡劣假訊息，因為語言特徵與官方文書嚴重不符，且日本主流媒體根本沒有相關報導。對此，謝長廷今（26）日在臉書上嚴正澄清，並發出4點聲明，怒嗆是「中國特定網軍所為」，已正式報案！

謝長廷今（26）日在臉書發布4點聲明，怒嗆中國網軍亂散布假訊息。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

事實查核中心深入追查，發現該爭議傳言的最初源頭，是來自一個海外匿名論壇。該論壇註冊門檻極低，無需身分驗證。而發布這則消息的帳號，創立時間僅有三天。儘管該貼文提供文件下載連結，並聲稱是外流的 Email，內容顯示謝長廷涉嫌賄賂高市早苗，但其可信度從一開始就充滿疑點。

網傳謝長廷「拿百萬珠寶賄賂高市早苗」 查核中心出手打臉了。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

對此，謝長廷今日在臉書上表示，「近日針對暗網流傳的假消息，指控我在擔任駐日代表期間，曾郵寄百萬珠寶賄賂日本大臣高市早苗，我在此嚴正聲明：純屬無中生有的造謠！我已在第一時間向治安單位報案」，也發出4點聲明：

首先，謝長廷強調，這則關於「以百萬珠寶賄賂日本高市早苗首相」的消息，純屬無中生有的惡意造謠。其背後的動機十分明顯，就是企圖打擊高市早苗，並惡意分化台日兩國的友好關係。這種手段是無法接受的。

謝長廷表示，相當敬佩高市早苗，不僅勇敢、正直，且是對日本和世界充滿使命感的政治家。儘管外界對她的政治主張可能存在不同觀點，但造謠者竟然使用「賄賂珠寶」這種假新聞來醜化首位女性首相，侮辱她的清白人格，可以說是最惡劣的手段，理應受到所有文明社會的譴責和制裁。

事實查核中心指出相關疑點。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

謝長廷補充，制裁這種惡劣造謠者的最好方法，就是確保他們的抹黑不僅達不到目的，反而會收到反效果，「我們要做的，就是採取與他們期望完全相反的行動」。例如：他們企圖破壞台日關係，我們就要更努力加強台日友好；他們企圖破壞高市早苗的名譽、降低她的支持度，我們就要更堅定地支持她、為她澄清誤會，維護她的聲譽，讓更多人了解她對東亞區域安定及世界和平的貢獻。

最後，謝長廷堅信，如果每一件造謠都能收到反效果，那麼這些躲在黑暗中的造謠者自然會慢慢減少，直至消失，更指出「我們絕不能因為造謠者隱藏在暗處而感到無望或放棄努力。必須團結一致，以積極的行動來回應，徹底擊敗這種惡意的假訊息攻擊」。

