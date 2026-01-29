被連環追問張又俠落馬影響 中國國防部：解放軍越反腐越有戰力

中共中央軍委副主席張又俠2025年3月5日在北京出席人大開幕儀式。（美聯社）



在中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭清洗後，中國國防部29日召開例行記者會被連環追問，發言人蔣斌強調，堅決反對對中方有關反腐行動的抹黑，並稱「人民軍隊越反腐越堅強，越純潔，越有戰鬥力」；對於解放軍反腐是否影響對台能力時則回應，想和解放軍對抗，最終只會自取滅亡。

中國國防部官網今年1月24日發表聲明，證實中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，「涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查」。中共解放軍報25日在頭版評論，指2人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。

中國國防部發言人蔣斌29日舉行例行記者會，會上多家外媒，以及台媒和部分港媒，提出約十則有關張又俠、劉振立落馬的問題。首先對於兩人落馬是否有更多訊息揭露，有沒有「接班人」的問題，蔣斌表示，「對此我們已經發布了有關訊息，沒有更多的補充」；外媒關切張又俠是否提供中國核武機密給美國的傳聞，蔣斌說，「請大家以官方發布訊息為主，不要妄加揣測。」

在張、劉被查後，輿論同時關切這是否影響兩岸關係、解放軍對台部署。蔣斌對此回應，和平統一，一國兩制是中國解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式。他說，中國願以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不允許任何人把台灣從祖國分裂出去。他也強調，台獨武裝不用枉費心機，不論如何與解放軍對抗，無疑是以卵擊石，最終只會自取滅亡，最終結果也是祖國實現統一。

至於西方關注，張劉兩人被查，可能影響中外軍隊溝通和互信，蔣斌說，中國堅決反對對中方有關反腐行動的汙衊抹黑，軍隊在中共的堅強領導下，始終秉持開放合作理念，將繼續與各國軍隊展開對話交流，深化軍事互信，加強務實合作，為國際和地區和平穩定貢獻「中國力量」。

媒體繼續關切解放軍反腐是否影響中共中央軍委運作、解放軍戰略部署等，蔣斌回應，「人民軍隊（指解放軍）越反腐越堅強，越純潔，越有戰鬥力，始終是黨和人民可以完全信賴的英雄軍隊」。

最後，有媒體針對25日解放軍報評論內容，詢問解放軍當前反腐敗鬥爭是否取得階段性成就，以及最新一輪的反腐敗鬥爭的決定方向是什麼。蔣斌重申中國官方立場，「堅決查處張又俠、劉振立是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰具有重要意義」。

