被逮3天失聯！台男「阿布達比轉機」突遭5武裝警帶走。(圖／TVBS)

一名66歲台灣男子參加中東16日旅遊團，豈料在阿布達比機場竟遭5名武裝人員帶走，至今已失聯3天！陳先生與妻子原本開心合照，沒想到卻成了夫妻倆最後身影。陳太太措手不及，多方求助皆無果，只能透過朋友打聽消息。陳先生過去曾任保全及管理層，從未參與政治活動，先前出國也未曾被攔阻，家屬憂心如焚！

被逮3天失聯！台男「阿布達比轉機」突遭5武裝警帶走。(圖／TVBS)

雲林一對陳姓夫妻11/23號從桃機前往土耳其伊斯坦堡，參加16天的旅遊團，卻在抵達阿布達比機場要轉機時，陳先生卻被請下飛機，遭到5名武裝人員抓走，至今3天音訊全無，陳太太著急求助，外交部表示，疑似是陳先生的名字拼音被註記為通緝犯，目前正在和當地警方進一步釐清案情，以提供國人後續協助。

廣告 廣告

66歲男轉機遭帶走 妻見5武裝警帶走驚慌。(圖／TVBS)

這對夫妻在登機門前還開心合照，特別將顯示轉機地點「阿布達比」的螢幕一同拍下，沒想到這個地點卻成了陳先生的消失點。陳太太表示，當丈夫被空服人員請下飛機時，她完全措手不及，向地勤求助也只得到「不清楚當地狀況」的回應。陳太太被迫先飛往伊斯坦堡與旅行社會合，並透過當地朋友聯繫駐台辦事處，但得到的回覆是兩地無正式往來管道。

最後，她只能請朋友協助打聽消息，兒子也在網路上發文求助。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，需聯絡駐外辦事處，可能還要請當地律師協助。

台男中東旅遊突遭拘留 失聯３天家屬急尋。(圖／TVBS)

陳太太進一步說明，她的丈夫今年66歲，過去曾擔任保全及貿易公司管理層工作，從未參與任何政治活動。今年2月，陳先生才到澳洲探親，先前也曾前往中國大陸、越南等地，都未曾被攔阻。這次卻被大動作帶走，不僅人失聯，連被帶走的原因都不得而知，讓家屬十分憂心。

有關媒體所詢我駐杜拜辦事處協助陳姓國人在阿布達比國際機場轉機時遭拘捕事，外交部說明如下：

該位國人的拼音是被註記為通緝犯，目前正在釐清他是否有涉案情況。我駐處獲悉後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，本（26）日當地警方已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

更多 TVBS 報導

WBC票難買！ 旅行社「保證票」包套行程 1人8.2萬-32.8萬元

男星表弟驚傳柬埔寨失聯！媽聽求救語音心碎崩潰：非常虛弱、恐懼

郁方尪出國腹痛！緊急開刀竟是求助AI保命 驚險過程曝光

陸正妹網紅橙子姐姐去柬埔寨約會 「失聯逾3天」男友也失蹤

