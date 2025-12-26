被逼到自己做DRAM？ 華碩回應了

記憶體荒愈演愈烈，傳PC品牌被迫全面喊漲，就在產業壓力逼近臨界點時，市場驚傳華碩可能自己下海做DRAM，藉此擺脫受制於人的困境。這項傳言是真是假？華碩終於出面回應。

國際科技媒體《Wccftech》指出，華碩正評估若記憶體價格與供給持續失序，最快在2026年設立專屬DRAM生產線，優先解決自家筆電、桌機產品的記憶體供應問題。

事實上，記憶體供需失衡早已不是短期困境。美國記憶體大廠美光全面轉向AI資料中心市場，放棄消費性記憶體業務時，曾預告記憶體市場吃緊情況恐一路燒向2026年，甚至無法滿足任何單一客戶的完整需求。

在供給受限、成本節節上升的背景下，PC品牌多半只能調漲售價、延後出貨，「垂直整合」成為檯面下被討論的生存突圍之術。

華碩澄清：沒有要蓋晶圓廠

不過，針對外媒與市場傳聞，華碩26日回應強調，沒有投入記憶體晶圓廠、生產DRAM晶片的計畫。華碩重申，持續深化與既有記憶體供應商的合作關係，透過產品規格調整和產品生命週期管理等方式，因應記憶體供需與價格波動。

法人：蓋DRAM廠風險極高

法人也分析，投資一座DRAM廠，從建廠到投產至少需2年以上，無法解決當前缺貨問題，且未來景氣與價格高度不確定，對以品牌與系統整合見長的華碩而言，貿然投入恐將承擔極高風險。

儘管華碩已親自否認，但「被逼到自己做DRAM」的傳聞，仍清楚映照出PC產業正面臨的結構性壓力。當上游記憶體大廠轉向AI高毛利市場，終端品牌是否只能被動承受？這場記憶體荒，顯然還沒走到終點。