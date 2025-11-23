被逼半蹲端水、脫衣灌酒 算命師遭虐3天 法院：3人賠160萬

台中地院判師虐的「肉餅」林男等3人，徒刑1年4月至1年6月不等，民事判3人一共應給付林160萬元，可上訴。

台中一名從事算命工作的林姓男子，3年前因經手賭博網站出現問題，積欠「肉餅」林男及「阿國」謝男高達527萬元賭債。未料債主不僅未循正常方式催討，還夥同友人對他施暴，迫使他簽下本票與借據。事件曝光後，3人刑事部分均遭判刑確定；被害人另提民事求償，法院近日判決3人須連帶賠償總計160萬元，可上訴。

判決指出，2022年2月17日雙方曾協商債務，由林姓算命師簽下507萬元本票，並在同日晚間至汽車旅館交付作為擔保。孰料「肉餅」林男卻指示謝男及在場的潘男持棍棒痛毆被害人，還強迫他再簽下一張同額借據。

施暴行為不止於此。3人其後把林性命理師帶往招待所與民宅，限制行動自由，期間對他拳打腳踢、脫衣灌酒，甚至逼他半蹲端水，造成腦震盪與橫紋肌溶解等傷勢；一番拷打後，加害者要求命理師，打電話向父母與友人籌錢還債，直到家屬報警，3人才把他丟在南投縣警局附近空地。

台中地院刑事庭一審認定3人共同傷害罪成立，「肉餅」林男判刑1年6月，謝男與潘男各判1年4月。被害人後續提出附帶民事訴訟，指自己遭拘禁與暴力虐待，精神與身體均受重創，向3人求償300萬元。然而3名被告未到庭說明，僅潘男聲稱「已經判刑，無其他辯解，也沒錢賠」。

法官審酌施暴行為屬蓄意侵犯他人身體、健康與自由，確實造成重大痛苦，認定求償理由正當。並考量被害人目前從事算命工作、月收入約10萬元，以及3名加害人財力與侵害程度，判決「肉餅」林男與潘男各須賠償80萬元，謝男也須負擔80萬元，總額為160萬元。



