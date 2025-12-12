被逼咬黃國昌？前中央社記者控「抱病被追問政治關聯」 北檢駁：辦案無預設立場

針對民眾黨立委黃國昌被指控涉及養「狗仔」集團、偷拍綠營政治人物事件，台北地檢署昨（11）日指揮調查局，以被告身分約談前中央社記者謝幸恩。沉澱一天後，謝幸恩今（12）日晚間發文表示，昨日在訊問過程中，多次遭檢方追問政治關聯，檢方並對她提出與案件無關的要求。北檢稍早作出四點回應，強調偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度。

謝幸恩今日晚間在個人臉書發文自述昨日赴地檢署接受訊問的過程，她表示，這段期間反覆生病、身心狀況一直不太好，也因身體不適，多次在過程中提出休息或暫停訊問，「直到最後，檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出一些要求。我拒絕了。」

謝幸恩說明，因為那些要求與本案沒有任何關係，「我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。」謝幸恩提到，回到家後幾乎整夜未眠，「我只是一個做自己工作的人，卻在這場無端的追逐中被推向前線」，她反覆自問「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」

對此言論，台北地檢署發出4點聲明：

一、 本案承辦檢察官於開始訊問謝姓被告前，即先詢問其精神狀況如何，是否可以接受訊問，經謝姓被告表示可以後，才開始訊問程序，故其身心狀況並無不適合訊問之情形。

二、訊問過程中，謝姓被告數度請求如廁及2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官均予准許，以照料謝姓被告身心需求，並充分保障其辯護依賴權。

三、 檢察官訊問謝姓被告之問題及要求，均與案情有關且為必須釐清之事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，其辯護律師亦全程在場，均無異議。

四、本署偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

