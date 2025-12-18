被逼問是否會副署停砍年金 張惇涵搬翁曉玲丈夫說法回擊：知道是誰講的嗎

國民黨立委翁曉玲今日針對停砍公教年金法案，和行政院秘書長張惇涵唇槍舌戰，場面相當火爆。資料照，陳祖傑攝。



立法院司法法制委員會今日（12/18）針對行政院長卓榮泰不副署財劃法一事，臨時增加議程要行政院、總統府專題報告，期間國民黨立委翁曉玲詢問行政院秘書長張惇涵，行政院是否會副署立院三讀通過的停砍公教年金案，張惇涵當場引用翁曉玲丈夫、前大法官陳春生於釋字717號協同意見書中，關於世代正義內容，反問翁曉玲「知道這句話是誰講的嗎？」兩人不斷言語交鋒，場面相當火爆。

翁曉玲今日於質詢時表示，許多憲政機關無法運作，責任在於行政院而非立院，更質疑「誰有權決定法律案違憲」，張惇涵回嗆「被癱瘓的憲法法庭，行政院當然可以主觀認定有無違憲」，惹來翁曉玲反斥「你行政院好大啊！現在變成全中華民國最大的就是行政權」。張惇涵聽到後回應，行政權沒有很大，若立法權不同意，可以提出不信任案。

翁曉玲接著表示，憲政史上從未發生行政院長不副署的情況，張惇涵回應「但是總統支持院長的決定」，翁曉玲表示，這就是賴清德讓她覺得最不齒的地方，想藉由行政院長不副署，來達成他不公布法律的目的，直言「我教憲法，看到賴清德出這樣的賤招，我真的非常生氣！」

張惇涵隨即詢問翁曉玲可否讓他報告，翁曉玲則嗆「你不用報告，你今天所有的談話，未來歷史上會給你一個地位」，並要求張惇涵回應，行政院是否會副署停砍年金法案？張惇涵表示，他要唸一段文字，內容為「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒要求立法者考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念」，並反嗆翁曉玲「知道這句話是誰講的？」

翁曉玲不悅反駁，她先生的發言，和停砍公教年金有什麼差別？張惇涵回應，翁曉玲丈夫的發言，是無論財劃法或年金都應該去考量的。翁曉玲反問，現在財政遇到什麼困難？有困難的話還編列國防特別預算？張惇涵嚴肅反問，自民國84年改制後，很多在那之前進來的公務員至今都還在提撥，「他們難道不擔心年金會提前3到4年破產嗎？」

翁曉玲聽到後仍繼續追問，行政院究竟是否會副署停砍公教年金法案？張惇涵回應，咨文還沒送來行政院與總統府，「我早上才確認過」，行政院一定會做合法、合憲的決定。這番發言再度引起翁曉玲不滿，怒批所謂合法合憲不是由行政院決定，現在行政院已自我膨脹到五權架構裡「你們是最大的」，所有法案經過113名立委多少次討論所通過的法案，行政院可以不副署、不執行，總統可以不公告，「這不是行政獨裁什麼是獨裁？這個才是行政獨裁！比希特勒還獨裁。」

張惇涵則反擊，翁曉玲之前說過「立法院比較大」，同時強調「委員你是學者」，如果認為行政獨裁，也還有不信任案、憲法法庭等制衡機制，行政沒有獨裁，今天也還是到立法院備質詢。

