被運匠丟包台64高架慘遭4車輾斃 今解剖確認生前是否飲酒

〔記者徐聖倫／新北報導〕25歲溫姓男子前日(25日)搭計程車與司機起口角，被丟包在新北市台64線快速公路，慘遭4輛汽車輾過身亡。溫男遺體無法抽血進行酒測，今日將解剖驗屍釐清。溫男父母、弟弟與親友也抵達新北市立殯儀館，面對至親突然辭世，他們面色凝重，溫母一度掩面哭泣。

據悉，溫男前日晚間搭乘多元計程車從台北市文山區返回新北市，行經台64線快速公路，與司機發生爭執；就司機事後說法，溫男在車上踢車門、駕駛座椅背，他才把溫男丟包在高架道上。隨後溫男倒臥車道中連續遭4車先後輾過，當場身亡。

溫男現正服替代役，即將退伍，是國立知名大學畢業，正準備投入社會大展拳腳，卻遭逢此難，溫男父母都無法接受。

警方表示，溫男遺體初步相驗無法確定是否飲酒，今日再行安排解剖，以釐清到底為何溫男會倒在大馬路上也不閃躲。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

