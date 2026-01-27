被過度浪漫化的冒險 霍諾德直播徒手登101引歐媒批評「不是英雄」

美國攀岩專家霍諾德成功徒手攀登台北101，引起全球關注報導，也引來部分歐媒的質疑批評。圖／李智為攝影

美國攀岩專家霍諾德（Alex Honnold）在25日，用約1個半小時成功徒手攀登台北101，引起全球關注報導。在一片讚聲中，歐洲部分媒體質疑，如霍諾德在預告片中所說「摔下來就會死」，這樣的直播是否仍屬於「娛樂」？還是把死亡娛樂化。

根據《德國之聲》報導，霍諾德過去影片皆為事後剪輯發布，而這次徒手爬101改用直播的方式，雖然Netflix將直播延遲10秒以防意外，但仍引起人們爭議，有些人認為這有助於台灣知名度；也有民眾從安全性考量，擔憂會破壞台灣的形象。

德國《每日鏡報》批評Netflix用直播方式，與攀岩運動講究專注與覺察的本質背道而馳，只是做最大商業化包裝，毫不顧慮其可能帶來的後果；瑞士《新蘇黎世報》評論指出，從事瘋狂甚至遊走灰色地帶極限挑戰的運動員，常被包裝成「最後的英雄」，來填補社會的空虛感，但現實上他們不等同真正的英雄精神，霍諾德這類的行為是被過度浪漫化的冒險。

研究媒體倫理的奧地利哲學家克勞迪婭‧帕加尼尼（Claudia Paganini）認為，這種直播「有可能將高風險行為正常化」，激發模仿行為，即使平台強調是「專業運動員的特例」，也難以消除這類影響。

許多歐洲媒體也提及去年10月的事件，美國攀岩專家米勒（Balin Miller）直播攀登酋長岩過程中不幸墜落身亡，同時也為觀看直播的觀眾留下心理創傷。



