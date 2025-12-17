被遺忘在工廠角落的冠軍賽車 Pajero Evo封印40年復活

記者鍾釗榛／綜合報導

1985年三菱Pajero Evolution冠軍車。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

說到三菱的賽車傳奇，許多人會先想到拉力賽，但真正讓品牌封神的舞台，其實是在殘酷又漫長的達卡拉力賽。在那片黃沙、碎石與泥濘交織的戰場上，Pajero Evolution寫下前無古人的紀錄，至今仍是達卡史上奪冠次數最多的車款。

Pajero Evolution寫下前無古人的紀錄，至今仍是達卡史上奪冠次數最多的車款。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

一輛被時間遺忘的冠軍賽車

故事要回到1985年，三菱首度拿下達卡拉力賽冠軍，這輛塗有經典賽車塗裝的Pajero Evo，卻在功成名就後被停放在工廠角落，一躺就是40年。對任何一輛改寫歷史的賽車來說，這樣的結局實在太安靜，也太可惜。

廣告 廣告

Pajero Evolution被停放在工廠角落40年。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

修復喚醒記憶

這次修復計畫，三菱選擇尊重歷史，而非抹去痕跡。車身上當年比賽留下的刮痕與凹陷全數保留，只針對塗裝細節進行整理，真正動刀的地方是在引擎與底盤。老工程師與年輕世代並肩作業，讓修復過程本身就成了一堂品牌傳承課。

維修工程三菱選擇尊重歷史，而非抹去痕跡。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

當所有零件歸位，引擎重新啟動，這輛Pajero Evo迎來數十年來的第一次試駕。聲浪、姿態、氣勢，彷彿回到1985年。那一年，比賽仍從巴黎出發、全程超過1萬公里，三菱不只奪冠，還包辦前二，幾乎是輾壓全場。

車身完整保留原始狀況。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

一切傳奇都從這一輛開始

後來的12座達卡冠軍、七連霸神話，都源自這輛最初的Pajero Evo。如今它再次奔跑，不只是復活一輛賽車，而是把三菱最狂野、最純粹的賽車靈魂，重新帶回世人眼前。

1985年三菱Pajero Evolution冠軍車。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】Jeep 85周年限定版 Wrangler戴上經典「白帽子」

一輛作為獎品的BMW 如今是身價破2千萬的夢幻逸品

【怎能不愛車】電車也有操控魂！我與RZ 550e F SPORT熱血的一天

【怎能不愛車】拯救銷量押寶「純血性能」 瑪莎拉蒂小休旅換心臟

