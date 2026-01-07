有些歌不是用來聽的，而是用來回到過去的。

當〈被遺忘的時光〉緩緩響起，「是誰在敲打我窗，是誰在撩動琴弦，那一段被遺忘的時光，漸漸地迴旋出我心坎…。」像一扇沒有把手的門，它悄悄的打開了，把你送回某個早已模糊、卻始終存在的空間裡。

那不是轟然回返的記憶，而是一種慢慢滲出的感覺。像午後的光，穿過老窗框的縫隙，落在木地板上，一寸一寸地移動。你突然意識到，那些你以為早已忘記的人、事、聲音，其實只是被妥善地收進時間的深處，並未消失。

被遺忘的時光，並不是真的被遺忘，它只是暫時不再被提起。

我們一生之中，有太多東西是這樣被放下的。年少時寫過的字、愛過卻沒有走到最後的人、某條再也沒有回頭的街、某個午後突然決定長大的一瞬間。當時並不覺得重要，只覺得日子還很長，未來仍在前方排隊等候。直到多年後，當旋律響起，我們才發現，那些被輕輕放過的瞬間，早已悄悄構成了今天的自己。

我常在夜深時聽這首歌，城市已經入睡，只剩零星的燈光。那光不亮，卻足以照見內心的輪廓。這時候，許多被刻意遺忘的片段，開始浮現，沒有結果的情感、來不及的告別、沒有完成的承諾。

我們以為自己忘記了，其實只是把它們放在不敢觸碰的地方。這首歌之所以動人，或許正因為它在時間的另一端低迴，輕聲詢問：「你，還記得嗎？」

我記得小時候住過的城市，街道不寬，卻很長，兩旁是低矮的房子，午後的陽光會沿著屋簷慢慢滑落。那時的時間走得很慢，慢到可以聽見風穿過堂屋的聲音，慢到一個下午只做一件事，坐在地板上，看光影從牆的一側，移到另一側。

我記得許多大人神秘聚在一起商量大事，說話聲低沉，像怕驚動什麼；舊唱機在一旁轉動，音質帶著沙沙聲，旋律卻異常清晰。那時候不懂歌詞，也不懂人生，只覺得那些聲音很遠，又很近，像是從時間深處傳來。後來才明白，那些歌承載的，並不只是情愛，而是一整個時代的重量。

記憶裡的場景總是帶著一點舊色，像泛黃的照片，邊角發毛，卻仍能清楚辨認其中的表情。它們藏在老街轉角的陰影，藏在舊宅窗框斑駁的邊緣，也藏在家族破舊的相簿裡。

那時的人比較慢，說話慢、走路慢、連心動也慢。愛一個人，是真的愛很久；離開一個地方，也會回頭看好幾次。世界沒有那麼多選項，卻因此顯得格外篤定。

而現在，我們學會了迅速、習慣了更替。關係可以刪除，回憶可以封存，痛苦可以用忙碌覆蓋。我們看似更堅強了，卻也更少停下來，問問自己：那些曾經以為很重要的東西，是否真的不重要了？

〈被遺忘的時光〉讓人想起的，往往不是什麼驚天動地的事件，而是一些微不足道的日常。黃昏時的街角、老房子裡的風扇聲、外婆在廚房切菜的節奏、外公沉默坐在角落翻報紙的背影。當時不覺得那是幸福，只覺得那是生活。直到生活走遠了，我們才明白，那些再普通不過的片刻，才是最難複製的風景。

時間的殘酷，在於它從不提醒你「這是最後一次」。最後一次牽手、最後一次同桌吃飯、最後一次一起走過那條路。它們發生時，毫不起眼。等你意識到的時候，只剩下回音。

而歌聲，成了唯一能逆流而上的舟。旋律一出現，心就慢慢軟了。不是悲傷，而是一種溫柔的失重感。彷彿終於允許自己承認：原來我也曾那樣真切地活過、愛過、期待過。即使結局並不完美，那段時光依然值得被記得。

被遺忘的時光，也許正是我們不敢直視的部分。那些沒有實現的夢、沒有說出口的道別。我們假裝它們不重要，其實只是因為它們仍然會痛，正因為如此，它們才如此真實。

人生走到某個年紀，會開始明白，真正構成一個人的，不是成就，而是記憶。不是你得到了什麼，而是你曾經為什麼而心動、為什麼而落淚、為什麼選擇沉默或離開。那些被時間覆蓋的痕跡，才是靈魂最深的紋路。

於是，我們在「被遺忘的時光」裡與自己重逢。原來遺忘不是失去，而是一種生存的方式。