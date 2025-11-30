被邱澤誓詞感動！陳怡蓉濕了眼眶轉頭找9年老公 見「這一幕」：算了

娛樂中心／謝宛真報導

結婚4年的藝人邱澤、許瑋甯28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，賓客超過400人，邱澤的誓詞更感動不少來賓，不僅女星陳意涵聽到落淚，嫁給醫生的女星陳怡蓉也紅了眼眶，但就在陳怡蓉轉身想跟丈夫分享感動時，眼前一幕卻讓她無奈吐槽老公「算了，下輩子經過我身邊你繼續往前走好了」。

陳怡蓉（左）與老公薛博仁（右）結婚9年，感情依然甜蜜。（圖／翻攝自陳怡蓉臉書）

邱澤在結婚誓詞中表示，很開心自己與許瑋甯變成「彼此的小朋友」，能在對方面前毫無保留地作自己，一起哭、一起笑、一起探索世界，坦言過往劇組去哪裡他就去哪，直到遇見許瑋甯，看見她與家人的相處才開始對家有了想像，「原來不是在哪裡，而是有了彼此就是家，有了在乎的人才是家。」

講到一半，許瑋甯已經感動落淚，邱澤繼續表示婚姻是承諾、是陪伴，「我會牽著妳的手直到世界的盡頭、直到我們化成灰燼，我依然會在你身邊。我希望下輩子我經過妳身邊的時候，妳可以認出我。」最後向許瑋甯保證會照顧、陪伴她，成為她最堅強的後盾，並在許瑋甯最需要的時候成為她的依靠。

邱澤（左）在結婚誓詞中坦言，是因為遇見許瑋甯（右）才開始對家有了想像。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

誓詞唸完現場掌聲不斷，陳怡蓉特別在臉書指出，邱澤這段誓詞「我希望下輩子經過妳身邊的時候可以認出我..」讓她內心暖暖的、眼睛濕濕的，忍不住轉頭望向老公，沒想到這個感人的時刻，醫生老公竟在忙著自拍，讓她無奈吐槽「算了，下輩子經過我身邊你繼續往前走好了」。

林心如（左起）、陳怡蓉、薛博仁、霍建華28日在許瑋甯與邱澤婚禮上合影。（圖／翻攝自臉書）

爆笑貼文吸引4.2萬人按讚，更吸引許多人留言，女星林心如在底下留言處回覆3個大笑的表情符號，藝人海芬也留言「噗 哈哈哈」，不少網友也寫下「彷彿聽到孫一美的口氣」、「這個口吻我想到了一美」想起陳怡蓉在《光陰的故事》飾演的經典角色，紛紛獻上祝福「哈哈哈哈哈你太幽默了」、「好甜，希望你們都能長長久久」、「所有對愛的千言萬語，都被這句話替代了」、「妳這麽可愛，不管哪輩子？在那裏？他都會老早就認出妳……拿着手機自拍等妳的」。

