被鄭麗文嗆無腦又遭藍網軍攻擊 陳方隅：無法反駁我「只能潑糞」

國民黨主席鄭麗文22日受邀前往東吳大學演講，主題為「國民黨的改革與青年參政之路」，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產議題遭鄭反嗆問題無腦，隨後不少藍營支持者也在網路上攻擊陳。陳方隅今（24）日說，泛藍網軍無法反駁他的論點，就只能使出洪荒之力對他潑糞。

陳方隅以「敬告各路網軍與中國國民黨的『習孩兒』們」為題發文表示，這幾天有些人很急，人權團體或公民團體發個文都可以洗幾千則留言，裡面九成以上是英文字奇怪帳號或者鎖留言，當然也不乏真人帳號。鄭麗文到大學演講嗆學生們問不出好問題、嗆提問者沒大腦，經過兩天，來他這邊洗版的這幾千則留言竟然沒有一個人有辦法幫鄭辯護，而是盡全力攻擊他。

陳方隅提到，現在這麼多泛藍專頁在攻擊他個人、有人把我過去寫過的文章都找出來罵，有些人則是攻擊他家人。不過，在邏輯上，這跟鄭麗文的言行有任何關聯嗎？攻擊他個人、他家人，鄭的粗魯言行就變成正當？親中言論就變正當？擋軍購與阻止台灣自我防衛就變成正當？好像不是吧！

陳方隅指出，幾千則留言這樣洗下來，他沒有看到任何一個對於鄭麗文還有國民黨近來各種言行的辯護，一個都沒有，國民黨能不能派出真的能打的人出來辯論？政論節目上也一樣，每一個想要辯護的人都被電到爆，然後又轉而攻擊他個人，說什麼他搶學生發言、不讓學生發言之類的，國民黨在論述主張方面，真的有弱成這樣嗎？

陳方隅說，這數千則留言當中，大概有七八成是在攻擊他父親曾經去中國教書，真是怪了，泛藍一直以來都倡導要與中國交流，怎麼現在看到有退休教授去中國教書會群起攻之？事實上他從來沒有反對台灣人去中國工作、讀書、投資，只有說過要小心謹慎，現在泛藍群眾把他爸在中國教過書的事情罵得這麼大聲，是在罵現在還在或者曾經去過中國所有人？這個手法不就是針對沈伯洋的手法嗎？南美洲台商曾經去中國做了點生意都不行，到底現在泛藍這邊對於去中國的態度是什麼？​

陳方隅直言，有些人會說，兒子反共所以老爸去中國這就是不對，如果這個邏輯有通，現在泛藍群眾每天罵台灣、罵美國，所以各位罵他和他爸的人，小孩最好都不要住在台灣、也不要住在美國？還有最好笑的，如果他的家人去了中國工作，他就是「紅孩兒」，那各位自己親中、自己最愛中國的人們，要叫自己什麼？習孩兒？

陳方隅也說，在上千則留言當中，大概有一半是在嘲笑他父親過去曾經經歷的司法案件，他從來沒想到原來泛藍群眾如此在意司法案件，他父親不是政治人物，過去的案子是源於兩岸交流下的帳戶與金錢處理的問題，就是由司法程序來處理，而且也已經處理完了。倒是現在的國民黨政治人物，掌握政治權力的人們，有一大堆金融犯罪、性騷擾、偽造文書、炒股票、侵占國有地，還有好幾個黑道世家出身、甚至有好幾位是特種行業世家出身的。​

陳方隅提到，有政論名嘴上節目把他先前被同學們投訴的事情挖出來，說他在課堂上說別人「很國民黨」被投訴到教務處，那就是課堂上一個政策討論的環節，他們在討論哪些政策主張是從哪個黨來的，以及教大家如果要談一個政策的優缺點要怎麼談，結果有人去投訴說他講說一些主張很國民黨這個是在區分敵我。其實在網路上也一樣，看不慣別人就檢舉，意圖使人消音，這種態度真的是很不好。

陳方隅強調，事實上前天鄭麗文的演講，他在最後面才開始舉手想要發言，到最後十分鐘的時候台下有很多人在叫他的名字希望他提問，而鄭是急著要去點另一邊的同學來回答，後來的事大家都知道了，他提問之後鄭說他無腦、三民自忠實讀者。貼標籤的事情真的是公共討論最差勁的示範，堂堂百年大黨，沒有能力做政策攻防，只會這樣貼標籤，實在是一件很悲哀的事情。

陳方隅坦言，其實一直以來他對父親在公共討論空間被各種謾罵都感到很抱歉，這些低劣網軍的目標是他，但是大家無法反駁他的論點、無法合理他們自己陣營政客的論點，只能使出洪荒之力去潑糞。他很幸運出生在一個非常開明自由的家庭，從小到大爸媽都是一路支持他，從來沒有對他設限，父親常對他說，不管在哪個領域、不管做什麼工作，都要盡力以赴、要想辦法成為頂尖；從來沒有過問他要往哪個領域發展，就是全力支持他，而他當然也是全力支持父親。

陳方隅說，再次問一下各位泛藍支持者們，對他個人或者家人潑糞之後，就能合理化現在對台灣的各種毀憲亂政行為了嗎？就能合理化現在變成「習孩兒」嗎？這兩天以來沒有一個人可以辯護國民黨的立場，這真的是遜斃了。成千上萬的帳號來噴他沒關係，但大家應該可以想一下，鄭麗文到底哪來的底氣到大學演講嗆學生和老師？一開口就貼標籤，真的是一種好的公共討論方式嗎？國民黨的青年團又是哪來的底氣叫大學老師不可以出席演講以及提問？

陳方隅直言，甚至還有一堆人在噴說他自稱「教授」，這就是一個職業名稱，到底有多遜才會罵這點？眾多網軍帳號是哪裡來的？其實在他提問之前，已經有好幾位學生都對鄭麗文提出了提問，而鄭絕大多數都沒有好好回答，難道網軍們要去潑糞每一位提問者嗎？再講一次，國民黨這種惡劣的公共討論態度，大家都看在眼裡，這是國民黨自己的損失，不是他的損失。​

