被鄭麗文嗆「沒大腦、三民自忠實讀者」東吳副教授長文反擊電爆她
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀至東吳大學政治系學生會演講「國民黨的改革與青年參政之路」，過程中竟嗆提出問題的學生「你們不應該這樣提問」、「你們問這些問題都很不好」、「大學殿堂可以有更好的問題」，東吳大學政治系副教授陳方隅更被嗆「沒有大腦」、「看得出是『三民自』（三立、民視、自由時報）的忠實讀者」，陳方隅事後在臉書回擊，鄭麗文把在座聽演講的大家都當笨蛋，他只是想要好好討論公共事務就被鄭麗文直接貼標籤，陳方隅反問：「這真的是中國國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎？」
陳方隅22日深夜透過臉書向鄭麗文提出「兩個提醒、三個大問題」，希望鄭麗文回答。他發文寫道，第一個建議「是請鄭主席不要再消費自己過去的夥伴、也不要再扭曲台灣的民主化歷程。在演講與QA當中，鄭主席數度提到民進黨有多壞、多差，尤其是許多民主化過程的這些人只是想著要選舉，把『台獨』當成騙選票的工具，還包括『黑名單』的前輩們。我提醒鄭主席，過去在1980年代末期、1990年代，妳是跟著這群民主前輩一起奮鬥，一起高喊著要消滅國民黨，一起喊著國民黨有多麼『殘暴不義』」。
陳方隅向鄭麗文喊話：「就算妳再怎麼恨民進黨、覺得民進黨再怎麼壞，都無法抹滅掉國民黨在長期威權時期對我們做的事情。而且黑名單是怎麼回事？當時有很多在海外的台灣人，只因為批評了國民黨、或者展現出對台灣自由民主的渴望，就被國民黨派出的職業學生或者情報人員舉報，從此再也回不了家。黑名單份子回台灣闖關，很多人根本自己沒有要選舉，而是為了衝撞威權體制。這些人是妳過去一起奮鬥的夥伴，現在妳為了政治利益而扭曲歷史，這非常不厚道。還有她也提到一些名人來幫自己背書，仿佛這些人都跟妳一樣痛恨民進黨，例如拿侯孝賢導演來背書，這點非常不應該。」
陳方隅接著呼籲：「第二個建議，請不要把學生們以及來聽演講的人都當成笨蛋。任何一個有用腦袋的人，都聽得出來QA時間變成QB時間，總是問A答B，不然就是回答一些打高空的內容。學生們想要知道國民黨對一些重大議題的想法、重要的表態，結果妳一直講說同學們不要被限制想像、要有開擴的心胸、不要被政治人物限制住，反正就是不表態，不然就一直講說別人誤導、對國民黨有成見。甚至後來還對同學們講說你們問這些問題都很不好，不是大學生應該做的事情，大學殿堂應該要有更好的提問。不好意思，所以你是把在座各位當笨蛋嗎？」
陳方隅表示，在他提問完後「鄭主席先說我『一定都是看三民自』，然後又說我『無腦』。我其實是覺得滿榮幸的，可以獲得國民黨主席如此的無腦回應。我一直相信就事論事的公共討論是有可能的，你要講馬英九時期有多好多棒沒關係，但我就是經歷過馬英九時期的人耶，演習放音響、大幅裁軍這些我都經歷過」，當天沒有機會再多討論馬政府時期如此放棄自我防衛但是中共仍然大幅擴軍這件事，只是想要提醒「討論公共事務就直接貼標籤、直接貼三民自和無腦的標籤，這真的是中國國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎？」
陳方隅回顧：「鄭主席演講開頭就一直講說國民黨有多窮、多困窘、黨主席有多大的任務需要去維持黨的運作，然後一直講說民進黨多有錢。可是根據內政部的登記，國民黨帳面上基金淨額資產234億，第二名的民進黨6億，資產這麼多還叫窮？然後，鄭主席一開始演講就提到『中央黨部以前在總統府對面，現在賣給張榮發基金會』，對啊，這裡以前是黨產，民主化過程中國民黨趕快脫手賣給自己人，這本來是屬於全民的資產才對喔！還有，現在國民黨在推行的各種政策，對在場各位年輕人都很不利，停砍年金讓年金提早破產，獨厚軍公教或特定族群等等都是」。
陳方隅質問：「鄭主席以前還曾經投入人權工作，批判國民黨，說國民黨殘暴不義，跟黃國昌一樣說要消滅國民黨，為什麼現在立場髮夾彎？就算民進黨再怎麼差，國民黨的問題不是更大嗎？這些問題應該怎麼解決？並不是罵一罵民進黨就沒事了。」對於鄭麗文「大概講了超過十次說整個台灣社會以及國際社會都對國民黨有很多的『誤解、歧見、成見』，黨主席要負責去化解這些成見。陳方隅直呼：「欸可是不是啊，你們就真的擋軍購、說普丁是民主選舉出來的而不是獨裁者、國民黨內還有一堆人整天稱讚說中國很民主，還有國民黨一直不斷反對台灣自我防衛，其他人哪裡有成見了？這些都是國民黨的立場。」
陳方隅直言：「鄭主席說要讓台灣人『自豪地說我們是中國人』，這個主張哪邊有委屈、哪邊有成見？我倒是很想呼籲一下國民黨，不要一直對國內群眾說一套，對國際媒體和外交人員說一套，大家沒有這麼好騙啦！國際媒體都很清楚國民黨的兩面手法，國民黨拿去騙一些資訊量不足的群眾還可以，但真的不要把全部的人都當成笨蛋好嗎……。」陳方隅指出：「鄭主席一直強調台灣要和平，『必須受到國際社會的bless』，對啊！現在國際社會的共識就是台灣要加強防衛，很清楚的共識是如此，但是不知道為什麼鄭主席連台灣要加強防衛這件事情都不想說出口，就是一直講著要和平。」
陳方隅續指：「不知道國民黨敢不敢跟習近平講說叫他們不要再一直威脅武統了？不要再一直軍艦軍機的繞台了？還有，『國民黨最支持軍隊、最支持國防』這種謊言就不要再講了吧，馬英九時期演習放音響、超級大裁軍、一直反對大型軍購、軍備一直下降，我都還沒講到馬時期大幅減少，甚至全部撤回對中國的情報網、大幅降低對抗中國的作為，還有差一點點就要引入中資到台灣各行業，但同一時間中共像下餃子一樣擴軍，從來沒有減少對台灣的威脅，到底和平能否真的像國民黨想的一樣，靠我們自己縮減軍備就可以說服中共？」
陳方隅進一步追問：「另外要提問的是，中華民國在中共的眼中也是台獨喔，習近平現在跟馬英九時代已經很不一樣了，現在不統就是獨，九二共識就是一國兩制的台灣方案，哪來國民黨的表述空間？現在黨籍立委們、大老們一個接一個去中國參加活動，請問鄭主席都有掌握大家的行程嗎？如何回應許多人質疑說這些人是去『接旨』的？是否有掌握到相關傳聞說貴黨黨內有超多人在拿中國的資源來選舉，還有許多地方派系也都接應上了紅色資本？還是您認為相關的報導與學者研究都是抹黑抹紅？」
陳方隅質疑：「座談題目是『國民黨的改革』，可是我們其實沒有聽到太多關於改革的事情。前面有人提問說國民黨似乎很保守，鄭主席說保守不是壞事，可以有很多的創意。但沒有回答到問題呀？例如，所以這個意思是國民黨是會繼續反同？妳們要的保守，是指哪些價值、哪些政策？還有，演講時有提到說嘉義地檢署把國民黨黨部「抄家」，但是沒有提到說是因為黨部涉及罷免連署偽造文書。請問國民黨到底是哪裡委屈了？難道偽造文書是正確的事情嗎？大家都要學你們黨鞭傅崐萁夫妻一樣偽造文書嗎？不偽造文書，你們就無法投入罷免運動了嗎？」
陳方隅提及：「我出生在南投，南投的前縣長李朝卿貪汙被判四百多年，還有一長串的貪汙名單都是國民黨籍的，到底改革在哪裡？你們只會嘲笑選民說一下就忘了沒關係。還有鄭主席說國民黨是很溫和的，所以希望由她這樣比較有活力、創意、而且強力的領導者來帶領。可是國民黨內有這麼多黑道背景的、暴力前科的、性騷擾前科的、金融犯罪前科的立委們，怎麼會是『溫和』？」陳方隅也告訴鄭麗文：「妳來到大學生的場合罵在場學生們的提問不夠格，在大學殿堂、罵大學老師『無腦』、『都是看三民自媒體』這些回應，大家都看在眼裡，這損失不在我，是在貴黨啊！」
