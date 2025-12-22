被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了 拋出3大問題要她答

政治中心／林昀萱報導

國民黨主席鄭麗文在東吳大學與學生互動過程引起討論。（資料照）

國民黨主席鄭麗文獲東吳大學政治學系學生會邀請，22日晚間前往該校演講，第一線與關心政治的學生們互動，但卻在過程中嗆提問的政治系副教授陳方隅「沒有大腦」，引起關注。對此，陳方隅深夜在臉書痛斥鄭麗文「把在座各位當笨蛋」，並拋出「兩個提醒、三個大問題」要鄭麗文回答。

陳方隅第一個建議是，要鄭麗文別再消費自己過去的夥、也不要再扭曲台灣的民主化歷程。他指出，鄭麗文在演講中數度批評民進黨與民主前輩，「我提醒鄭主席，過去在1980年代末期、1990年代，妳是跟著這群民主前輩一起奮鬥，一起高喊著要消滅中國國民黨，一起喊著國民黨有多麼『殘暴不義』，就算妳再怎麼恨民進黨、覺得民進黨再怎麼壞，都無法抹滅掉國民黨在長期威權時期對我們做的事情。」「而且黑名單是怎麼回事？當時有很多在海外的台灣人，只因為批評了國民黨、或者展現出對台灣自由民主的渴望，就被國民黨派出的職業學生或者情報人員舉報，從此再也回不了家。黑名單份子回台灣闖關，很多人根本自己沒有要選舉，而是為了衝撞威權體制。這些人是妳過去一起奮鬥的夥伴，現在妳為了政治利益而扭曲歷史，這非常不厚道。」

第二，他建議別將學生們以及來聽演講的人都當成笨蛋，稱鄭麗文在答詢過程「問A答B」或是回答一些打高空的內容。「學生們想要知道國民黨對一些重大議題的想法、重要的表態，結果妳一直講說同學們不要被限制想像、要有開擴的心胸、不要被政治人物限制住，反正就是不表態，不然就一直講說別人誤導、對國民黨有成見。甚至後來還對同學們講說你們問這些問題都很不好，不是大學生應該做的事情，大學殿堂應該要有更好的提問。不好意思，所以你是把在座各位當笨蛋嗎？」他也提到自己提問後，被鄭麗文說「一定都是看三民自」、「無腦」，直言「討論公共事務就直接貼標籤、直接貼三民自和無腦的標籤，這真的是中國國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎？」

陳方隅也向鄭麗文拋出三大問題。第一，「現在國民黨在推行的各種政策，對在場各位年輕人都很不利，停砍年金讓年金提早破產，獨厚軍公教或特定族群等等都是。鄭主席以前還曾經投入人權工作，批判國民黨，說國民黨殘暴不義，跟黃國昌一樣說要消滅國民黨，為什麼現在立場髮夾彎？就算民進黨再怎麼差，國民黨的問題不是更大嗎？這些問題應該怎麼解決？並不是罵一罵民進黨就沒事了。」第二個大問題跟中國有關，也跟台灣的自我防衛有關，直言國民黨真的擋軍購、說普丁是民主選舉出來的而不是獨裁者、稱中國很民主、不斷反對台灣自我防衛，卻一直認為眾人對國民黨有成見。甚至鄭麗文還說要讓台灣人「自豪地說我們是中國人」，陳方隅質疑「這個主張哪邊有委屈、哪邊有成見？不要一直對國內群眾說一套，對國際媒體和外交人員說一套，大家沒有這麼好騙啦！」他批評鄭麗文一邊強調台灣要和平「必須受到國際社會的bless」，但卻連台灣要加強防衛這件事情都不想說出口，「不知道國民黨敢不敢跟習近平講說叫他們不要再一直威脅武統了？不要再一直軍艦軍機的繞台了？」痛斥「國民黨最支持軍隊、最支持國防」這種謊言就不要再講了！「另外要提問的是，中華民國在中共的眼中也是台獨喔！習近平現在跟馬英九時代已經很不一樣了，現在不統就是獨。九二共識就是一國兩制的台灣方案，哪來國民黨的表述空間？還有，現在黨籍立委們、大老們一個接一個去中國參加活動，請問鄭主席都有掌握大家的行程嗎？如何回應許多人質疑說這些人是去『接旨』的？是否有掌握到相關傳聞說貴黨黨內有超多人在拿中國的資源來選舉，還有許多地方派系也都接應上了紅色資本？還是您認為相關的報導與學者研究都是抹黑抹紅？」

第三個問題，關於國民黨的改革，陳方隅點名國民黨貪腐、偽造文書、暴力前科等問題。「演講時有提到說嘉義地檢署把國民黨黨部「抄家」，但是沒有提到說是因為黨部涉及罷免連署偽造文書。請問國民黨到底是哪裡委屈了？難道偽造文書是正確的事情嗎？大家都要學你們黨鞭傅崐萁夫妻一樣偽造文書嗎？不偽造文書，你們就無法投入罷免運動了嗎？」

最後，陳方隅表示，大學生們是最不受控制、最不喜歡權威、而且都非常有主見的一個群體，鄭麗文來到大學生的場合罵在場學生們的提問不夠格在大學殿堂、罵大學老師「無腦」，損失的是國民黨自身。

