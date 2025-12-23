被鄭麗文當場嗆「無腦」！東吳副教授提2提醒、3問題回擊

鄭麗文到東吳大學演講遭學生犀利提問。圖／資料畫面

國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀到東吳大學政治系演講，QA環節中學生提出犀利問題，鄭麗文當場打太極，副教授陳方隅問及國防議題，更當場嗆「沒大腦」。對此，陳方隅痛批鄭麗文不正面回重大議題，把學生當成笨蛋，還貼上標籤，「中國國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎」，並提出2提醒、3大問題回擊要求鄭麗文回應。

鄭麗文於東吳大學政治系演講時遭學生提問「中華民國是否為主權獨立的國家，是否與中華人民共和國互不隸屬」，以及「普丁不是獨裁者」言論爭議，鄭麗文回應，中華民國當然是一個國家，與中華人民共和國互不隸屬，「但同屬一個中國」，強調「不需要這樣挑釁地問」。

至於學生提問習近平、普丁、賴清德的「獨裁程度」排名，鄭麗文閉口不談習近平，並強調自己身為國民黨領袖，不會用這麼嚴厲的字眼去形容其他國家的領導人，同時也痛批賴清德雖然是民主選舉出來的，卻想破壞台灣民主機制，「國民黨身為在野黨，當然可以這樣來挑戰賴清德」。

面對學生一連串尖銳問題，鄭麗文不僅問A答B、頻頻打太極，更坦言「回答無法讓學生滿意，也沒辦法」，呼籲學生要開放心胸，政治不是表態的遊戲。

東吳大學政治系副教授陳方隅也提問，前總統馬英九時期演練放音響、大裁軍，中共卻不斷擴兵，「國民黨自2000年以來一直在反對軍購，該如何面對中共從不停止擴張的野心？」鄭麗文則回應，馬英九8年裁軍是要改成募兵制，質疑連中國、美國都採募兵制，難道就等於不防衛台灣嗎？「也太沒有大腦了吧」。

此外，陳方隅也替學生打抱不平，當場質問鄭麗文在重要需要表態的問題上沒有清楚回答，並以鄭麗文主張要台灣人能自豪說出「我是中國人」為例，同時也追問「中共是否介選」，鄭麗文則反嗆「看得出是三明治的忠實讀者」，並強調中國沒有介選問題，自己也很少到中國交流，「很多東西都是無中生有，幻想出來的」，建議可以到中國走一趟，想法會有所轉變。

陳方隅22日深夜於臉書回擊，提出2個提醒、3大問題，希望能給鄭麗文及國民黨的政治工作者參考。

提醒1：勿扭曲台灣民主化過程

陳方隅痛批鄭麗文在演講上，頻頻稱民進黨許多前輩只是為了選舉，把台獨當成騙選票的工具，「不要消費自己過去的夥伴」、「不要再扭曲台灣的民主化歷程」。他指出，鄭麗文在1980年代末期、1990年代跟著民主前輩奮鬥，高喊國民黨殘暴不義，「就算妳再怎麼恨民進黨、覺得民進黨再怎麼壞，都無法抹滅掉國民黨在長期威權時期對我們做的事情。」

陳方隅也澄清，鄭麗文所言「黑名單」的民主前輩，其實是因為很多海外台人只因批評國民黨，或展現出對台灣自由民主的渴望，就被國民黨派出的職業學生或者情報人員舉報，從此再也回不了家，而這些人回台後也沒有要投入選舉，而是為了衝撞威權體制，「現在妳為了政治利益而扭曲歷史，這非常不厚道。」

提醒2：不要把學生當笨蛋

陳方隅指出，任何一個有腦袋的人，都聽得出來鄭麗文在QA環節中打太極，要不是問A答B，就是回答一些打高空的內容，許多學生想知道國民黨對於重大議題的看法，卻不停說學生不要被限制想像、要有開闊心胸、不要被政治人物限制，不然就是說不要對國民黨有成見，甚至稱提問不佳，不應該是大學生該做的事，「不好意思，所以你是把在座各位當笨蛋嗎？」

陳方隅表示，自己提問後馬上被鄭麗文「一定是三民自的忠實讀者」、「無腦」，實則感到榮幸，因為可以獲得中國國民黨主席無腦的回應。他也說，自己一直相信「就事論事的公共討論是有可能的」，反觀鄭麗文不停稱馬英九時期有多棒，「但我就是經歷過馬英九時期的人耶，演習放音響、大幅裁軍這些我都經歷過」，如今探討這些議題卻被貼上標籤，「這真的是中國國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎？」

提問鄭麗文1：國民黨自身議題如何解？

陳方隅指出，鄭麗文在演講開頭就不停稱國民黨窮困潦倒，說自己身為黨主席，需要花費極大心力才能維持黨的運作，同時反批民進黨有錢，「可是根據內政部的登記，國民黨帳面上基金淨額資產234億，第二名的民進黨6億，資產這麼多還叫窮？」

陳方隅說，鄭麗文提及「中央黨部以前在總統府對面，現在賣給張榮發基金會」，實則狀況卻是國民黨在民主化過程中，將黨產脫手賣給自己人，涉及公共資產正義問題，以至於現在推行各類不利於年輕人的政策，如停砍年金讓年金提早破產、獨厚軍公教或特定族群，「這些問題應該怎麼解決？並不是罵一罵民進黨就沒事了。」

提問鄭麗文2：如何面對中國武統壓力？

陳方隅指出，鄭麗文頻頻稱台灣社會、國際社會都對國民黨有很多的「誤解、歧見、成見」，不化解成見，卻不斷擋軍購、說普丁不是獨裁者，國民黨內還有一堆人整天稱讚說中國很民主，「哪裡有成見了？這些都是國民黨的立場」，直言，國際媒體早就看破國民黨的兩面手法。

陳方隅痛批，國民黨不要再說「國民黨最支持軍隊、最支持國防」這類謊言，從馬英九時期反對大型軍購、大幅減少甚至全部撤回對中國的情報網，甚至差點引進中資到台灣各行業，「到底和平能否真的像國民黨想的一樣，靠我們自己縮減軍備就可以說服中共？」

他也狠酸，，中華民國在中共的眼中已經等同於台獨，習近平現在不統就是獨，「九二共識就是一國兩制的台灣方案，哪來國民黨的表述空間？」

提問鄭麗文3：國民黨改革的決心在哪？

陳方隅表示，該場演講題目是「國民黨的改革」，卻沒有聽到太多改革的事，鄭麗文更提及國民黨保守不是壞事，「所以這個意思是國民黨是會繼續反同？妳們要的保守，是指哪些價值、哪些政策？」

他也列舉，國民黨因罷免連署偽造文書遭「抄家」、傅崑萁夫婦偽造文書、南投前縣長李朝卿貪汙被判四百多年，以及國民黨內諸多有黑道背景，暴力、性騷擾、金融犯罪前科的立委們，這些人根本不是國民黨自稱的委屈，也並非正確事情，未來要如何改革外界都在關注。

陳方隅最後表示，這些提問可能會讓國民黨的代表們和主席都很不開心，但卻都是觀眾們的提問，「大家要知道的是，大學生們是最不受控制、最不喜歡權威、而且都非常有主見的一個群體」，反觀鄭麗文在這樣的場合還反批學生提問不夠格，甚至罵老師無腦，「大家都看在眼裡，這損失不在我，是在貴黨啊」。

他也喊話，雖然自己的立場與國民黨不一樣，但還是希望能有更多交流的機會，大家就事論事討論議題、交流想法，「我相信這對政治工作者來說也是很好的事情」。



