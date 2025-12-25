被鄭麗文罵無腦！教授提10問嗆這些人：噁心

▲國民黨主席鄭麗文22日赴至東吳大學演講時，面對政治系副教授陳方隅的提問，在回覆中出現「一定是三民自的忠實讀者」、「無腦」等語，引發熱議。（圖／葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文22日赴至東吳大學政治系學生會演講時，在開放現場問答橋段，面對東吳大學政治系副教授陳方隅的提問，在回覆中出現「一定是三民自的忠實讀者」、「無腦」等語，引發熱議。陳方隅今（25）日在臉書提出12個問題質疑國民黨，也開嗆在網上辱罵、肉搜他以及學生的網友，「就是噁心」。

陳方隅今日在臉書發文表示，鄭麗文到東吳大學演講之後，經過整整三天，成千上萬個網軍帳號在FB以及Threads上面進攻他個人，特定媒體也全力在網路發動攻擊，這麼多人洪荒之力攻擊他後，竟然沒有一個人可以好好幫鄭麗文和國民黨的立場辯護。

陳方隅表示，他提出的「10個問題」如下：

什麼叫做「中華民國與中華人民共和國同屬一中」 為什麼以前國民黨是「一中各表」現在變成「同屬一中」 為什麼國民黨要一直擋軍購預算，嘴巴上又騙人說自己沒有要擋 為什麼國民黨要一直推出不公不義獨厚特定族群的法案 為什麼國民黨可以沒收一切立法程序 為什麼鄭麗文過去說要消滅「殘暴不義」的國民黨，現在卻以扭曲歷史的方式幫國民黨洗白 為什麼國民黨從反共變成親共 為什麼馬英九可以用放音響的方式來做演習 為什麼國民黨的人們可以不斷跑去中國見他們的高官 為什麼國民黨內有超長一串貪汙、金融犯罪、偽造文書、黑道世家、特種行業世家的現任政治人物

陳方隅狠酸，這麼多人拚了命地在攻擊他個人，主要內容不外乎是質疑他竟然可以自稱「教授」、提問時竟然要看手機筆記、一場公開的演講竟然校內老師跑去參加、造謠說他逼哭工作人員、搶走學生的時間不讓學生提問、聲嘶力竭地罵他的家人，各路網軍把國民黨政客無法好好回應問題的怨氣發在他身上，「這個百年大黨真是夠神奇的了。」

陳方隅痛批，網路討論空間長期以來就是被藍白意見領袖和網軍們搞到烏煙瘴氣，這些人的用意很簡單，就是要讓人不敢講話，不敢發聲，不敢批判國民黨，到校園演講不敢回答問題，只敢對提問者做政治鬥爭，就是噁心。

陳方隅最後表示，「沒有關係，這我看多了，各位藍營還是紅營網軍可以繼續玩，我不會受到影響的，也希望社會大眾都能看清楚這些噁心的鬥爭手法。輿論戰已經進行很久了，這是所有公民的最好練習題」。

