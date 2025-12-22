被鄭麗文罵無腦！東吳副教授反嗆她只打高空

▲國民黨主席鄭麗文昨（22）日赴東吳大學外雙溪校區演講，和師生互動問答時間長達1小時20分鐘，台下提問踴躍。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日赴東吳大學外雙溪校區演講，和師生互動問答時間長達1小時20分鐘，台下提問踴躍。不過，東吳政治系副教授陳方隅指出，他要特別提醒鄭麗文，到大學生的場合罵在場學生們的提問不夠格、罵大學老師「無腦」、「都是看三民自」這些回應，大家都看在眼裡，這損失是在國民黨。更建議鄭麗文不要把聽眾當笨蛋，任何有用腦袋的人，都聽得出來鄭麗文總是問A答B，不然就是一直打高空。

陳方隅昨發文表示，首先還是要滿滿的肯定，鄭麗文開放了1小時又20分鐘的QA時間讓大家發問，所以跟聽眾們的互動機會很多。不過，他也要提出2個提醒、3個主要給國民黨的疑問，讓鄭麗文和國民黨的政治工作者們參考。

陳方隅提出第一個建議，是請鄭主席不要再消費自己過去的夥伴，也不要再扭曲台灣的民主化歷程。在演講與QA當中，鄭主席數度提到民進黨有多壞、多差，尤其是許多民主化過程的這些人只是想著要選舉，把「台獨」當成騙選票的工具，還包括「黑名單」的前輩們。他要提醒鄭主席：過去在1980年代末期、1990年代，妳是跟著這群民主前輩一起奮鬥，一起高喊著要消滅中國國民黨，一起喊著國民黨有多麼「殘暴不義」，就算妳再怎麼恨民進黨、覺得民進黨再怎麼壞，都無法抹滅掉國民黨在長期威權時期對台灣做的事情。

陳方隅批評，而且黑名單是怎麼回事？當時有很多在海外的台灣人，只因為批評了國民黨，或者展現出對台灣自由民主的渴望，就被國民黨派出的職業學生或者情報人員舉報，從此再也回不了家。黑名單份子回台灣闖關，很多人根本自己沒有要選舉，而是為了衝撞威權體制。這些人是鄭麗文過去一起奮鬥的夥伴，現在她為了政治利益而扭曲歷史，這非常不厚道。還有鄭麗文也提到一些名人來幫自己背書，仿佛這些人都跟她一樣痛恨民進黨，例如：拿侯孝賢導演來背書，這點非常不應該。

陳方隅說，第二個建議是請不要把學生們以及來聽演講的人都當成笨蛋。任何一個有用腦袋的人，都聽得出來QA時間變成QB時間，總是問A答B，不然就是回答一些打高空的內容。學生們想要知道國民黨對一些重大議題的想法、重要的表態，結果鄭麗文一直講說：「同學們不要被限制想像」、「要有開擴的心胸」、「不要被政治人物限制住」，反正就是不表態，不然就一直講說別人誤導、對國民黨有成見。甚至後來還對同學們講說你們問這些問題都很不好，不是大學生應該做的事情，大學殿堂應該要有更好的提問。不好意思，所以鄭麗文是把在座各位當笨蛋嗎？

陳方隅指出，​他提問完後，鄭主席先說他「一定都是看三民自」，然後又說他「無腦」。他其實是覺得滿榮幸的，可以獲得中國國民黨主席如此的無腦回應。但他一直相信就事論事的公共討論是有可能的。鄭麗文要講馬英九時期有多好、多棒沒關係，但他就是經歷過馬英九時期的人，演習放音響、大幅裁軍這些他都經歷過，當然今天沒有機會再多討論馬英九時期如此放棄自我防衛，中共仍然大幅擴軍這件事，只是想要提醒，討論公共事務就直接貼「三民自」和「無腦」的標籤，這真的是中國國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎？

陳方隅認為，所以他才要特別提醒，鄭麗文來到大學生的場合罵在場學生們的提問「不夠格在大學殿堂」、罵大學老師「無腦」、「都是看三民自媒體」這些回應，大家都看在眼裡，這損失不在他，是在國民黨啊。他之前在臉書上寫了20多個問題，有機會的話也請中國國民黨的朋友們好好地想想吧，這些都是要跟選民與社會大眾解釋的問題，不需要對著他解釋，罵他無腦或貼標籤也無助於國民黨的發展。

