被鄭麗文罵「無腦」 東吳大學副教授提「2提醒、3問題」反嗆：總問A答B

國民黨主席鄭麗文昨(22)日去東吳大學外雙溪校區演講，當中有開放1小時又20分鐘的QA時間讓師生發問，不過，東吳政治系副教授陳方隅事後表示要給鄭麗文2提醒、3問題，反嗆鄭麗文把學生以及來聽演講的人當笨蛋，總是問A答B，甚至指陳方隅的提問「一定都是看三民自」，罵其「無腦」，讓陳方隅質疑「討論公共事務就直接貼標籤、直接貼三民自和無腦的標籤，這真的是國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎？」

陳方隅發文表示，對於鄭麗文的蒞臨還是要滿滿的肯定，因為她開放1小時又20分鐘的QA時間讓大家發問，所以跟聽眾們的互動機會很多。不過，他提出兩個提醒、三個主要給國民黨的疑問，給予鄭麗文和國民黨的政治工作者們參考。另外，針對演講當中所提到的內容，他也做一些簡單的背景補充和事實查核。

首先，陳方隅建議，請鄭麗文不要再消費自己過去的夥伴、也不要再扭曲台灣的民主化歷程。在演講與QA當中，鄭麗文數度提到民進黨有多壞、多差，尤其是許多民主化過程的這些人只是想著要選舉，把「台獨」當成騙選票的工具，還包括「黑名單」的前輩們。

陳方隅提醒鄭麗文，過去在1980年代末期、1990年代，她是跟著這群民主前輩一起奮鬥，一起高喊著要消滅中國國民黨，一起喊著國民黨有多麼「殘暴不義」，就算再怎麼恨民進黨、覺得民進黨再怎麼壞，都無法抹滅掉國民黨在長期威權時期對人民做的事情，而且黑名單是怎麼回事？當時有很多在海外的台灣人，只因為批評國民黨、或者展現出對台灣自由民主的渴望，就被國民黨派出的職業學生或者情報人員舉報，從此再也回不了家。黑名單份子回台灣闖關，很多人根本自己沒有要選舉，而是為了衝撞威權體制。這些人是鄭過去一起奮鬥的夥伴，現在為了政治利益而扭曲歷史，這非常不厚道；指出鄭麗文也提到一些名人來幫忙背書，仿佛這些人都跟鄭一樣痛恨民進黨。

陳方隅也喊話，請鄭麗文不要把學生以及來聽演講的人都當成笨蛋。任何一個有用腦袋的人，都聽得出來QA時間變成QB時間，總是問A答B，不然就是回答一些打高空的內容。學生們想知道國民黨對一些重大議題的想法、重要的表態，結果鄭麗文一直說同學們不要被限制想像、要有開擴的心胸、不要被政治人物限制住，反正就是不表態，不然就一直講說別人誤導、對國民黨有成見，甚至後來還對同學們講說你們問這些問題都很不好，不是大學生應該做的事情，大學殿堂應該要有更好的提問。

在陳方隅提問完後，鄭主席先指他「一定都是看三民自」，然後又說「無腦」。陳方隅說，他一直相信就事論事的公共討論是有可能的，認為鄭麗文要講馬英九時期有多好多棒沒關係，但他就是經歷過馬英九時期的人，演習放音響、大幅裁軍這些都經歷過，當然今天沒有機會再多討論馬英九時期如此放棄自我防衛，但是中共仍然大幅擴軍這件事，只是想要提醒，討論公共事務就直接貼標籤、直接貼三民自和無腦的標籤，這真的是國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎？

陳方隅表示，這些話說完，可能國民黨的代表們和主席都很不開心，但這些都是聽眾們的提問，希望後續不要有任何人去怪罪活動主辦單位，要知道大學生們是最不受控制、最不喜歡權威、而且都非常有主見的一個群體，大學老師們也一樣，所以他才要特別提醒鄭麗文，來到大學生的場合罵在場學生們的提問不夠格在大學殿堂、罵大學老師「無腦」「都是看三民自媒體」這些回應，大家都看在眼裡，這損失是在國民黨；他也希望政治人物們走入校園和民間社會的活動要多辦，像美國的「市政廳集會」town hall meeting那樣的傳統應該要建立起來，這是很好的公共討論和交流的機會。

