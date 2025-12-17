被酸不面對直播主踢館 沈伯洋回擊：立院才是真正該辯論的地方

即時中心／梁博超報導

行政院正式宣布不副署藍白在立院聯手通過修惡版《財劃法》，民進黨立委沈伯洋表示將在今（18）日直播談不副署「之後」能做什麼；但網上卻有聲音質疑，先前有電玩直播主要求直播討論，沈卻遲遲未給出答覆。對此，沈伯洋深夜回應質疑，強調面對人民的疑慮，他會盡量「說明」、捍衛價值並解答疑問；至於真正該辯論的地方，「是立法院，是那些被沒收討論的委員會。」

「最近一直有人喊著要找我辯論。我想可能對立法委員的職責有些誤解。」沈伯洋深夜在臉書發文回應，他作為立法委員，工作是在立法院辯論。「透過政策攻防、法案思辨，才能將人民的利益極大化；這是民意代表的責任，也是民主的真諦。」

但面對「人民」，請問是要辯論什麼？沈伯洋強調，立委是人民選出來的公僕，人民是頭家。 跟頭家辯論，贏了又怎樣？而立委掌握了法案資訊與議程細節，如果他利用這種資訊落差，用專業術語去壓制，隨便一句「這法條你搞錯了，其實中間XXX」、「你不知道這個有被討論過然後被否決嗎？」就宣稱勝利。「請問，這種『贏』有什麼意義？這只能是在網路吵架用的。」

沈伯洋認為，面對人民的疑慮，立委該做的是盡量「說明」，捍衛價值並解答疑問。「所以我寫文章、開直播，一條一條回應，本來就是我的工作。我公開行程超多，而我都是讓民眾問問題問到飽的。」他也強調，真正該辯論的地方「是立法院，是那些被沒收討論的委員會。」

「所以，不用再喊了。」沈伯洋表示，有任何疑慮歡迎提出，他一直提到「拜託具體講一下到底有疑慮是哪個部分」，而他會負責解答與報告；至於辯論，請讓它回到議場上。「啊對了，有新同學可能最近才認識我，我這半年左右鎖留言是因為之前有超大量中國網軍洗留言。」

原文出處：快新聞／談政院「不副署」網竟酸不面對踢館 沈伯洋回擊：立院才是真正該辯論的地方

