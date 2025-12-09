被酸世襲！「應曉薇愛女」應佳妤別KP徽章喊：民進黨政二代有少過嗎？

記者楊士誼／台北報導

應佳妤別著KP徽章反嗆「難道民進黨的政二代有少過嗎？」（圖／翻攝自應佳妤threads）

國民黨北市議員應曉薇的女兒應佳妤，日前鬆口，無論是否投入選舉「都準備好了」，挨批世襲。應佳妤今（9）日別著「KP徽章」反嗆「難道民進黨的政二代有少過嗎？」她也表示，對媽媽被網路霸凌深感自責，但除應曉薇的安慰也有網友替她加油，讓她不因此被擊倒。應佳妤也說，無論是什麼身份，她都要善用這份影響力，為社會弱勢族群努力，回饋、奉獻中正萬華。

應佳妤稱，感謝這幾天部分媒體與網軍、側翼鋪天蓋地的對她思想審判、人格抹殺，讓她深深地感受到「民主鐵拳」的洗禮，也同時讓自己真正體會到媽媽（應曉薇）這段時間以來所承受的壓力是多麼巨大。對於網友批評「世襲」，她重申一切都由市民決定，「難道民進黨的政二代有少過嗎？難道不是一個非我族類的雙標嗎？你們難道忘記蔡英文前總統講過，沒有人需要為了他的認同而道歉嗎？」

應佳妤表示，對於讓媽媽又無端遭受網路霸凌，她深感自責，「也一再向我所摯愛的媽咪說對不起，但是媽咪非但沒有責怪我，反而用溫柔且堅定的語氣安慰著我」。更有許多看不下去側翼出征的網友們，為她加油打氣，讓她不會因此就被擊倒，「這樣只讓我更無懼、更茁壯想要守護媽媽，也會讓我更堅韌地面對所有批評與指教」。應佳妤說，她是軍人之後，阿公是「國軍克難英雄」，應佳妤熱愛中華民國，「我不會因此倒下，我會更堅強、更勇敢地面對挑戰」。

應佳妤也表示，自己目前就是一位對於政治有熱忱、有自己思想的年輕人，何德何能讓部分媒體以及網軍側翼如此鋪天蓋地的針對？她當然知道中華民國台灣不是極權體制。但是，在民主自由社會的國家，如此大動作對付一個對政治議題提出不同想法、對執政者表達不同意見的年輕人，難道完全沒有極權的成分？真的能平息問題？「佳妤僅僅是單純表達自己的不認同，也透過發文來解釋，但卻被有心人士曲解並操作為我是因為遭炎上而急著澄清，那他們真正的目的是什麼？是誰不希望應佳妤抒發感受？又是誰覺得我是一種威脅，因此想藉由攻擊、摧毀我來達到讓人噤聲的目的呢？」

應佳妤表示，以她目前一位普通公民的身分，何德何能值得被如此「高規格」對待？「這真的是我們要的台灣社會嗎？這些為了達到KPI的粉專，請讓我們一起冷靜地來思考，難道我們的社會已經走到容不下不同意見與不同聲音，演變成你們原來所反對的那樣子了嗎？」她也說，自己接受批評與指教，沒有生氣也沒有憤怒，只是感到難過，也有預感接下來可能會有更多的不實抹黑與造謠，「為什麼我們號稱民主自由社會的國家會變成這個樣子呢？」

應佳妤最後表示，原來自己的影響力遠超過原本協助媽媽的角色，也更加堅定了日後自己無論是什麼身份，都要善用這份影響力，為社會弱勢族群努力，都要回饋、奉獻中正萬華這塊孕育她長大的家鄉。

