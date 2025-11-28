被酸坐高市早苗位置難怪吃閉門羹 陳宥丞釋疑：拍照是日方慣例 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民眾黨主席黃國昌率團訪日，卻遭爆多位日本政要婉拒接見，而民眾黨台北市議員陳宥丞則貼出過往隨前民眾黨主席柯文哲訪日時，與自民黨副總裁麻生太郎合影及坐在自民黨總裁、現任日本首相高市早苗座位的照片，引發網友批評「像國中生畢旅」。陳宥丞今（29）日回應，參訪時為日方主動邀請拍照，痛批側翼見獵心喜。

陳宥丞貼出和麻生太郎的舊照，還坐在高市早苗的座位上擺拍引起網友撻伐，留言酸「高層見不到，只好調舊照」、「在黨主席的位置擺拍，真的很失禮數耶」等。不過，陳宥丞也不甘示弱反嗆網友，「你有沒有判斷能力？知不知道是獨立思考？你有來過自民黨參訪？自民黨幹部請我坐下來拍照的！台灣就是有你們，才會只有青鳥沒有思考！」

廣告 廣告

被酸坐高市早苗位置難怪吃閉門羹 陳宥丞釋疑：拍照是日方慣例 7

此外，針對自民黨總裁座位擺拍爭議，陳宥丞今日也回應，自民黨總裁室邀請貴賓入座拍照本就是他們常態的接待流程之一，不同國籍來賓受邀坐下拍照，為參訪留作紀念。他提到，只要去過自民黨參訪過的，幾乎都會留下一張難得且有意義的照片，更能感受自民黨接待來賓的熱情。

陳宥丞諷刺，歷來台灣赴日參訪考察交流，不分國會或地方議員，藍綠白都有在總裁桌位置合影，這樣一個行禮如儀的流程，到了某些側翼媒體眼中，見獵心喜，刻意操作，意識形態作祟，也凸顯這群人，這些媒體以管窺天，井底之蛙之醜態。

陳宥丞稱，新聞露出後日方友人表達感到詫異，訝異台灣的黨媒生態如此低劣，「我跟他說沒事的，因為在台灣我們可以競爭，但外交上不要鬥爭」。

對此，民眾黨立委黃珊珊也表示，外界不用見縫插針，柯文哲訪日時，每位政黨領袖都見過，對日關係非常友好。她說，日方依據每次拜會時間點不同，都有不同安排，這次主要是青年團訪日學習之旅，和過去性質不同，一切尊重當地的安排。

照片來源：翻攝自陳宥丞臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

黃國昌率團訪日軟釘子吃到飽 鍾佳濱酸：跟柯文哲腳步「合影掛牌」

鄭麗文頻見駐台代表撇紅？ 藍委揭「政論節目播一半關切電話就來」

【文章轉載請註明出處】