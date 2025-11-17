被酸對高市早苗反應過度！中國外交部氣噗噗：停止越線玩火
記者陳思妤／台北報導
日本首相高市早苗表示，台灣有事就是日本有事，可能構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。這讓中國大動作連日嗆聲，今（17）日起又連3天在黃海實彈射擊。不過，對於被說是反應過度，中國外交部今又嗆，敦促日本停止越線玩火、收回錯誤言行。甚至被問到要中國人別去日本時，中國外交部還批評，高市早苗「嚴重傷害了中國人民的感情」。
對於被高市早苗的「台灣有事」說反應過度，中國外交部發言人毛寧今天在記者會稱，對於高市早苗的涉台錯誤言論，中方已經多次闡明嚴正立場，有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。
毛寧稱，中日探討復交時，中方明確提出「『復交三原則』，「即中華人民共和國是代表中國人民的唯一合法政府，台灣省是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，所謂「日蔣條約」非法無效，應予廢除。
毛寧表示，1972年《中日聯合聲明》簽訂，兩國正式建立外交關係，聯合聲明中共有三處涉及台灣問題，一是在前言部分寫明，日本方面重申站在充分理解中華人民共和國政府提出的「復交三原則」的立場上，謀求實現中日邦交正常化這一見解；二是在聲明的第二條寫明，「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」；三是在聲明的第三條寫明，「中華人民共和國政府重申台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場」，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。
毛寧又說，1978年中日簽訂和平友好條約，明確指出《中日聯合聲明》是兩國間和平友好關係的基礎，聯合聲明所表明的各項原則應予嚴格遵守，從法律上確認了聯合聲明的各項原則和內容，為中日關係確立了法律規範。1998年，雙方發表《中日關於建立致力於和平與發展的友好合作夥伴關係的聯合宣言》，日方承諾繼續遵守日本在《中日聯合聲明》中表明的關於台灣問題的立場，重申中國只有一個，日本將繼續只同台灣維持民間和地區交往，由此排除了日本對台發展官方關係的法律空間。2008年，《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》第五條明確規定，日方繼續堅持在《中日聯合聲明》中就台灣問題所表明的立場。
毛寧表示，上述是中日四個政治文件對台灣問題所做的明確規定，也是日本政府作出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊曲解的空間。
「無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾」，毛寧嗆，敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，「停止越線玩火、收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上」。
此外，針對中國外交部要中國人避免去日本，毛寧表示，高市早苗發表錯誤的涉台言論，嚴重傷害了中國人民的感情，嚴重惡化了中日人員交流的氛圍，日方應當恪守中日四個政治文件的精神，立即糾正錯誤言行，防止中日關係受到進一步損害。
