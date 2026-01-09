被酸擋軍購換國共論壇門票 蕭旭岑：只有民進黨會出賣台積電

傳國共論壇1月底登場，民進黨方面質疑國民黨連擋軍購六次換國共論壇門票。國民黨副主席蕭旭岑今表示，民進黨做不到給人民安全與和平，反過來編故事，說什麼國民黨拿什麼「交換」，只有出賣台積電、讓台海有戰爭危機的民進黨，會拿台灣人的性命財產來交換權位與利益。

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文上任後，停辦9年的國共論壇將於1月27日至29日於北京舉辦，國民黨方面由蕭旭岑領隊。

民進黨立委吳思瑤今表示，是否與國民黨在立法院連續六次阻擋軍購預算有關，向中共「先繳了一些頭期款」，作為後續政治交易的前置條件。

蕭旭岑表示，民進黨執政無能，兩岸關係兵凶戰危，只有國民黨能為台灣人民維持兩岸互信與溝通。民進黨用盡抹紅的手段，沒有帶給台灣人平安與幸福，只證明自己的無能與卑劣。

蕭旭岑痛批，民進黨做不到給台灣老百姓安全與和平，反過來編故事，說什麼國民黨拿什麼「交換」，但是很抱歉，只有出賣台積電、讓台海有戰爭危機的民進黨，會拿台灣人的性命財產來交換權位與利益。

蕭旭岑表示，鄭麗文上任黨主席後，致力於恢復兩岸之間的互信與溝通平台，要讓台海免除戰火危機，讓台灣人民共享和平與繁榮。鄭主席的理念是，要為台灣人創造和平積極的價值，要促進兩岸有更多合作，共同為台灣老百姓謀求安全與福祉。

蕭旭岑表示，鄭麗文指派副主席張榮恭和他，積極聯繫和大陸方面恢復更多交流與合作，更加保障台灣的利益與台海的和平。有關兩岸交流互動相關事宜，有具體進展確認，一定會向外界說明。

